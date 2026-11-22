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Colapinto terminó sexto en el GP de Las Vegas y volvió a sumar puntos
El piloto argentino completó una de sus mejor actuaciones en la categoría. Max Verstappen brilló con una actuación magistral y sumó un nuevo triunfo.
Franco Colapinto protagonizó una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1 al finalizar sexto en el Gran Premio de Las Vegas, resultado con el que igualó su mejor marca histórica en la categoría y volvió a sumar puntos para Alpine. La escudería francesa completó una gran jornada gracias al quinto puesto de Pierre Gasly, mientras que Max Verstappen se quedó con la victoria.
El argentino tuvo un comienzo prometedor en el circuito callejero estadounidense. Tras beneficiarse por un inconveniente mecánico de Liam Lawson, que debió largar desde boxes, partió desde la octava posición y rápidamente superó a su compañero de equipo y al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. Sin embargo, el sobrecalentamiento de sus neumáticos complicó su ritmo durante las primeras vueltas.
Lejos de resignarse, Colapinto recuperó terreno con una espectacular maniobra en la que adelantó a los dos McLaren prácticamente al mismo tiempo. La carrera, disputada a 50 vueltas, estuvo marcada por constantes cambios de posiciones y el ingreso del auto de seguridad en el giro 19, tras un incidente entre Rafael Cámara y Sergio Pérez.
Con neumáticos medios nuevos, el piloto argentino encontró su mejor rendimiento y logró mantenerse entre los protagonistas. Los incidentes entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc, sumados a un error de George Russell, terminaron favoreciendo su avance hasta el sexto lugar. Así, repitió la posición que había conseguido anteriormente en Canadá y cerró una actuación sin errores importantes.
La satisfacción en Alpine fue doble. Gasly llegó a ocupar el segundo puesto durante algunos tramos de la competencia y finalmente cruzó la meta quinto, inmediatamente por delante del argentino. Entre ambos aportaron 18 puntos, una cosecha importante para un equipo que venía atravesando carreras complicadas.
En la pelea por la victoria, Verstappen resistió los ataques de sus principales rivales y se impuso por delante de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes completaron el podio. Ahora, la Fórmula 1 afrontará sus últimas dos fechas de la temporada: Qatar, del 27 al 29 de noviembre, y Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre. Allí, Colapinto buscará sostener el buen rendimiento mostrado en Las Vegas y cerrar el año sumando más puntos.
Con información de Infobae
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