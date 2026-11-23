Una nueva edición de Muestravesti se realizó en Bahía Blanca el pasado sábado en el auditorio Luis Caronti con lleno total, donde se expuso el Archivo Trans Travesti de la ciudad como un homenaje "a las sobrevivientes y a las que ya no están" y se realizó un show teatral.

"Nací siendo trans, moriré siendo trans, pero no quiero morir por ser trans", dijo Carolina Morales, integrante de la ONG Furias, en una de las intervenciones. Agregó que "últimamente este país nos ha demostrado en reiteradas ocasiones que no nos tienen miedo. Nos tienen odio, ya que lo que hacen se hace en cualquier guerra: ridiculizar al enemigo, invisibilizar, hacerlo pensar que no vale nada. En este país nos matan con indiferencia, nos matan con balas, nos matan con leyes. Y, sin embargo, estamos aquí".

El evento, organizado por la ONG Furias, permitió mostrar la vida y obra de la comunidad trans en la ciudad, y en esta edición se incluyeron monólogos, un desfile, intervenciones y un repaso de la vida de algunas de sus integrantes.

Con esta actividad quedó instalada una muestra fotográfica del archivo histórico, con materiales y vivencias de personas trans que perdieron la vida tanto en la ciudad como en otras partes del país.