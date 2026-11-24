El Gobierno nacional oficializó este martes la renovación de las máximas autoridades del PAMI, tras disponer la salida de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, quienes estaban al frente de la obra social de los jubilados y pensionados desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

A través del Decreto 1412/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo formalizó la designación de Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva y de Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva.

El anuncio había sido realizado el lunes por el Ministerio de Salud de la Nación, desde donde indicaron que el cambio apunta a modernizar el organismo, optimizar los recursos y mejorar las prestaciones que reciben los afiliados en todo el país.

Pérez, de 53 años, es abogada y escribana y cuenta con experiencia dentro del PAMI. Se desempeñó como titular de la Unidad de Gestión Local (UGL) de San Martín y desde septiembre de este año ocupaba el cargo de coordinadora ejecutiva del organismo.

Desde la cartera sanitaria que conduce Mario Lugones destacaron la trayectoria de la funcionaria y agradecieron a las autoridades salientes por el trabajo realizado durante los últimos 3 años. LA NACION+1

El recambio en la conducción se produce en medio de una delicada situación financiera de la obra social, que cuenta con casi 6 millones de afiliados y que durante este año registró dificultades para afrontar los pagos a clínicas, sanatorios y otros prestadores.

A ese escenario se sumaron los reclamos de profesionales de la salud por las demoras en el cobro de honorarios y los valores de los aranceles, que derivaron en inconvenientes en la atención de jubilados y pensionados en distintos puntos del país.

Según informó el Ministerio de Salud, entre las prioridades de la nueva gestión estarán la simplificación de los trámites administrativos, el fortalecimiento de los mecanismos de control y una mayor eficiencia en la utilización de los recursos del organismo.