Violento asalto a una pañalera en Punta Alta: delincuentes se tirotearon con la Policía y huyeron

Un violento asalto se registró durante la noche del sábado en Punta Alta, cuando tres delincuentes encapuchados y armados ingresaron a una pañalera, se enfrentaron a tiros con la Policía y lograron escapar tras utilizar al dueño del comercio como escudo.

El episodio ocurrió alrededor de las 22 en un local ubicado en José Ingenieros al 2200, donde los asaltantes irrumpieron con armas de fuego y sustrajeron una suma de dinero en efectivo que no fue precisada.

Según informaron fuentes policiales, un llamado al servicio de emergencias alertó sobre el robo y varios patrulleros se dirigieron rápidamente al lugar.

Al arribar los efectivos, se produjo un enfrentamiento armado con los tres delincuentes, quienes efectuaron disparos durante el procedimiento.

En medio de la situación, los asaltantes utilizaron al propietario del comercio como escudo para evitar ser interceptados por los uniformados.

Finalmente, liberaron al comerciante y escaparon a través de los patios traseros de las propiedades. Pese a la gravedad del episodio, tanto el dueño de la pañalera como los efectivos policiales resultaron ilesos.

En la investigación trabajan agentes de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) local y de la Policía Comunal de Punta Alta, con el objetivo de identificar y localizar a los responsables del asalto.