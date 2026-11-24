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Estafó a comerciantes de la FISA con transferencias falsas: quedó detenido
Tiene 28 años. Fue capturado por efectivos de Comisaría Séptima. La Policía busca establecer la cantidad de damnificados por la maniobra.
Un hombre de 28 años fue detenido durante la tarde del lunes en el predio de la FISA, acusado de realizar compras utilizando comprobantes falsos de transferencias bancarias. El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18:30 en el predio ubicado en el kilómetro 9 del Camino Sesquicentenario, durante la última jornada de la tradicional feria.
Según informaron fuentes policiales, el sospechoso, identificado como Ezequiel Pascucci, intentó adquirir mercadería en uno de los locales comerciales de la muestra, donde exhibió una captura de pantalla falsa para simular el pago. El propietario del comercio advirtió la maniobra, frustró la operación y dio aviso a las autoridades.
Posteriormente, el hombre consumió bebidas en otro de los puestos gastronómicos del predio, donde habría utilizado la misma modalidad, hasta que fue interceptado por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Séptima.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el teléfono celular del acusado y comenzaron una serie de averiguaciones para establecer si hubo otros comerciantes damnificados.
En ese sentido, desde la Policía solicitaron a quienes hayan sido víctimas de maniobras similares durante la FISA que se acerquen a la sede de la Comisaría Séptima para radicar la correspondiente denuncia. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15a.
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