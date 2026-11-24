Argentina será sede por primera vez de la ceremonia internacional de Best Tourism Villages, que se realizará en diciembre y distinguirá a localidades destacadas por su patrimonio, identidad cultural y prácticas de turismo sostenible. En esta sexta edición, el país participará con ocho candidatos.

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes destacó que la elección como anfitrión “representa un reconocimiento al valor de sus destinos, sus paisajes, sus culturas y las comunidades que los sostienen”.

La iniciativa de ONU Turismo, creada en 2021, evalúa la preservación de recursos culturales y naturales, el desarrollo económico comunitario y el compromiso ambiental. También contempla un “programa de mejora” para destinos que necesitan fortalecer su propuesta.

Entre los postulantes se encuentra Mar de las Pampas (Buenos Aires), conocida por sus bosques, playas y médanos, próxima a la Reserva Natural Faro Querandí, que protege más de 5.700 hectáreas.

Villa Sanagasta (La Rioja) se destaca por sus nidos y huevos fósiles de dinosaurios, mientras que Cachi (Salta) combina arquitectura colonial, cultura diaguita-calchaquí y vinos producidos a más de 2.200 metros de altura.

El Trapiche (San Luis) ofrece paisajes serranos, ríos y tradiciones vinculadas a pueblos originarios. Puerto Pirámides (Chubut), ubicado en Península Valdés, sobresale por los avistajes de ballenas y otras especies de fauna marina.

Villa General Belgrano (Córdoba) mantiene las costumbres centroeuropeas mediante su arquitectura, gastronomía y celebraciones tradicionales. Tafí del Valle (Tucumán) exhibe un legado jesuítico y originario, con la Reserva Los Menhires y sus piedras talladas.

Completa la lista Zenón Pereyra (Santa Fe), que reúne símbolos masónicos en sus construcciones y un museo dedicado al automovilismo histórico.

Argentina ya consiguió reconocimientos en ediciones anteriores. En 2025 fueron premiados Maimará, en Jujuy, y Carlos Pellegrini, en Corrientes. En 2024 resultaron distinguidos Gaiman, Trevelin, Caviahue-Copahue y Villa Tulumba.

El encuentro de diciembre reunirá delegaciones internacionales y buscará destacar destinos que preservan sus tradiciones, protegen el medioambiente y generan oportunidades económicas para sus comunidades.

Con información de Infobae