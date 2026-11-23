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Detuvieron a un menor acusado de sustraer 20 placas de tumbas del cementerio
Fue sorprendido por el personal policial.
Un adolescente de 17 años fue detenido la tarde de este lunes luego de que fue sorprendido por personal policial con varias placas funerarias extraídas del Cementerio Municipal.
Efectivos del Destacamento Patagonia que cumplían servicio de Policía Adicional, detectaron al joven mientras cometía el ilícito cerca de las 13:30 y al revisar sus pertenencias encontraron un total de 20 placas.
El adolescente está acusado de robo en grado de tentativa y quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en turno.
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