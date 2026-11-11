Colapinto podría volver a Williams: el inesperado efecto dominó que sacude a la Fórmula 1

El mercado de pilotos de la Fórmula 1 volvió a quedar envuelto en rumores después de una noticia inesperada: Oscar Piastri se separó de Mark Webber, el ex piloto australiano que manejaba su carrera desde 2019. Aunque no hay indicios confirmados de que el actual corredor de McLaren vaya a abandonar la escudería, el episodio alimentó distintas especulaciones sobre el futuro de varios equipos y abrió una posibilidad que involucra directamente a Franco Colapinto.

Uno de los escenarios que comenzó a circular contempla una eventual llegada de Carlos Sainz a McLaren, equipo en el que estuvo durante las temporadas 2019 y 2020, y el español mantiene una buena relación con Zak Brown, director ejecutivo de la estructura británica. Si bien el madrileño renovó recientemente su contrato con Williams hasta 2028, un hipotético cambio de equipo podría liberar una butaca en la escudería de James Vowles. Y allí es donde aparece nuevamente el nombre del piloto argentino.

La posibilidad de regresar a Williams no es un detalle menor para Colapinto. El argentino debutó en la Fórmula 1 con esa estructura durante 2024, disputó nueve Grandes Premios, consiguió sumar puntos y dejó una buena imagen en el equipo. Además, mantiene una relación cercana con Vowles, quien fue uno de los principales impulsores de su llegada a la máxima categoría.

Sin embargo, el camino no sería sencillo. Colapinto ya tiene asegurada su continuidad en Alpine para la temporada 2027, donde compartirá nuevamente equipo con Pierre Gasly. Su llegada a la escudería francesa se concretó mediante un acuerdo plurianual con Williams, presentado como una cesión por cinco temporadas. Las condiciones contractuales completas no fueron difundidas públicamente, por lo que tampoco está claro si existe alguna cláusula que permita modificar anticipadamente ese vínculo.

Por ese motivo, un eventual regreso a Williams parece un escenario más relacionado con 2028 o temporadas posteriores que con el próximo campeonato. Para que suceda, deberían coincidir varios movimientos en el mercado y, especialmente, resolverse las cuestiones contractuales que mantienen al argentino ligado a Alpine.

Por ahora, las certezas son otras: Piastri continúa en McLaren pese a su separación de Webber, Sainz tiene contrato vigente con Williams y Colapinto seguirá en Alpine durante 2027. Ninguna de las operaciones mencionadas está confirmada y tampoco existen anuncios oficiales sobre negociaciones entre las escuderías. Aunque la máxima categoría del automovilismo internacional nos tiene acostumbrados a dar giros 360 grados, en múltiples oportunidades pilotos que tenían contrato con un equipo finalmente terminaron saliendo y hasta que el año termine podría pasar cualquier cosa.

De todas maneras, la ruptura entre el australiano y su representante volvió a agitar el paddock y puso sobre la mesa un posible efecto dominó que podría modificar el futuro de la Fórmula 1. En ese tablero de especulaciones, Franco Colapinto vuelve a aparecer vinculado con Williams, el equipo que le abrió las puertas de la categoría y al que, aunque por ahora es solamente una posibilidad, podría regresar en el futuro.

Fuente: 0223