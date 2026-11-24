La economía argentina entró en recesión técnica, de acuerdo con los datos que se desprenden del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Si bien la actividad económica registró en septiembre una mejora del 1,1% respecto de agosto, la recuperación resultó insuficiente para evitar una segunda contracción trimestral consecutiva.

El Producto Bruto Interno (PBI) había registrado una caída del 0,6% durante el segundo trimestre del año. A ese resultado se sumó el deterioro de la actividad entre julio y septiembre.

En julio, la economía sufrió una contracción mensual del 2,8%, mientras que en agosto apenas creció un 0,1%.

Según publicó Infobae, la confirmación definitiva llegará el próximo 16 de diciembre, cuando el INDEC difunda el informe del PBI correspondiente al tercer trimestre.

La denominada recesión técnica se produce cuando una economía registra dos trimestres consecutivos de contracción en la medición desestacionalizada.

Menores expectativas de crecimiento para 2026

El deterioro de la actividad económica también provocó una revisión de las proyecciones de los especialistas para el cierre del año.

A comienzos de 2026, las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaban una expansión de la economía del 3,5%. Sin embargo, esa estimación se redujo al 0,7% en el informe difundido a fines de octubre.

Pese a ese escenario, los analistas privados prevén una recuperación del 2% durante el último trimestre del año y un crecimiento del 2,1% para 2027.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció recientemente que las expectativas iniciales del Gobierno no se cumplieron y atribuyó esa situación al conflicto bélico en Medio Oriente y a la incertidumbre política interna.

No obstante, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que desde agosto se observa una recuperación de la actividad y manifestó su expectativa de que esa tendencia se mantenga hasta fin de año.