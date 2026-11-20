Franco Colapinto tuvo una actuación positiva en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El piloto argentino finalizó en la novena posición, en una sesión condicionada por la lluvia y las dificultades que presentó el circuito callejero estadounidense.

El representante de Alpine registró un tiempo de 1 minuto, 49 segundos y 229 milésimas, que le permitió ubicarse entre los 10 mejores de la clasificación, a 1 segundo y 957 milésimas del británico George Russell, quien lideró la tanda con su Mercedes.

La jornada también dejó buenas sensaciones para la escudería francesa, ya que Pierre Gasly, compañero del argentino, sorprendió al finalizar segundo, apenas 71 milésimas por detrás de Russell. El tercer puesto quedó en manos de Charles Leclerc, con Ferrari.

La actividad había comenzado con una primera práctica prácticamente neutralizada por las intensas precipitaciones. Colapinto apenas pudo completar una vuelta de reconocimiento, sin registrar tiempos, debido a las condiciones del asfalto.

The boys really did say... 🎶 Let me drive 🎶 https://t.co/MoUJxBKefR — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 20, 2026

En la segunda sesión, Alpine decidió esperar a que mejoraran las condiciones de la pista antes de enviar sus monoplazas al circuito. Tanto Colapinto como Gasly salieron de boxes cuando ya había transcurrido más de la mitad del entrenamiento.

El argentino fue mejorando progresivamente sus registros y llegó a marcar un tiempo de 1:50.827 con neumáticos intermedios, mientras el pavimento continuaba presentando sectores complicados por la humedad.

La práctica también sufrió una interrupción con bandera roja debido a la presencia de bolsas plásticas sobre el trazado, lo que obligó a detener momentáneamente la actividad.

Con la reanudación y apenas unos minutos por delante, Colapinto aprovechó la mejora de las condiciones para establecer su mejor vuelta y trepar hasta el noveno lugar.

Por su parte, Gasly consiguió una destacada vuelta sobre el cierre y se ubicó segundo, completando una jornada alentadora para Alpine.

Entre los principales protagonistas, Oscar Piastri terminó quinto, Lewis Hamilton sexto y Lando Norris séptimo. En tanto, Max Verstappen quedó relegado al decimotercer puesto.

El resultado representa una señal positiva para Colapinto, que buscará trasladar el rendimiento mostrado durante los entrenamientos a la clasificación y la carrera.

La actividad continuará este viernes a las 21.30 (hora argentina) con la tercera y última práctica libre, mientras que la clasificación se disputará el sábado a la 1 de la madrugada.

La carrera principal del Gran Premio de Las Vegas está programada para el domingo a la 1 de la madrugada de Argentina