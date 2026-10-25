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Reválida: Villa Mitre triunfó en El Fortín y Olimpo igualó sin goles en Entre Ríos
El tricolor venció 1-0 a Douglas Haig de Pergamino con un gol de penal de Santos Bacigalupe, mientras que el aurinegro empató ante Gimnasia de Concepción del Uruguay.
Olimpo y Villa Mitre dieron este domingo el primer paso en los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A, que otorga una segunda posibilidad de ascender a la Primera Nacional. El saldo de la jornada fue positivo para los representantes bahienses: el tricolor consiguió una victoria como local y el aurinegro rescató un empate como visitante.
En El Fortín, Villa Mitre se impuso 1-0 a Douglas Haig de Pergamino en un encuentro que tuvo momentos de mucha tensión y dos penales determinantes.
A los 40 minutos del primer tiempo, el arquero Juan Pablo Mazza se convirtió en protagonista al contenerle un penal a Jonathan Palacio, evitando que el conjunto visitante se pusiera en ventaja.
Ya en el complemento, a los 29 minutos, Santos Bacigalupe cambió un penal por gol y estableció el 1-0 definitivo para el equipo dirigido por Diego Cochas.
El tricolor llegó a esta instancia después de eliminar a Costa Brava de General Pico, al que derrotó 2-0 con un doblete de Tomás Ibarra Martínez.
La revancha frente a Douglas Haig se disputará el próximo fin de semana en Pergamino. Villa Mitre deberá ganar la serie en el resultado global, ya que el conjunto bonaerense contará con ventaja deportiva en caso de igualdad.
Por su parte, Olimpo igualó 0-0 frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y quedó bien posicionado para definir la clasificación ante su gente.
El equipo conducido por Carlos Mungo venía de quedar eliminado en las semifinales por el primer ascenso, luego de perder 2-0 frente a San Martín de Formosa, que este domingo consiguió el boleto a la Primera Nacional tras vencer a Cipolletti.
La revancha se jugará el próximo fin de semana en el estadio Roberto Carminatti, donde Olimpo tendrá la ventaja de definir como local. Además, el aurinegro avanzará a la siguiente instancia si la serie termina igualada en el marcador global, gracias a su ventaja deportiva.
De esta manera, los dos equipos de Bahía Blanca mantienen intactas sus posibilidades de continuar en la pelea por el segundo ascenso a la Primera Nacional.
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