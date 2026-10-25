TC: Lambiris dominó en Rosario y logró una victoria clave en la pelea por el título

Mauricio Lambiris tuvo un fin de semana perfecto en Rosario y se quedó con la victoria en la 13ª fecha del Turismo Carretera, disputada este domingo en el autódromo Juan Manuel Fangio. Al volante de su Ford Mustang, el piloto uruguayo dominó la competencia y sumó puntos importantes cuando apenas restan dos carreras para el cierre del campeonato.

El representante de la Scudería JT había comenzado a marcar diferencias desde el sábado, cuando consiguió la pole position. Este domingo ganó la serie más rápida y largó adelante en la final, donde mantuvo un ritmo contundente que le permitió controlar los intentos de Matías Rossi, quien terminó segundo con su Toyota Camry.

Lambiris alcanzó su cuarta victoria en la categoría y volvió a festejar después de 27 carreras. Su anterior triunfo había sido en mayo de 2025, en Termas de Río Hondo. Además, el resultado respaldó su reciente decisión de cambiar de equipo en plena definición del campeonato.

La competencia tuvo un comienzo accidentado, con varios incidentes en el pelotón que provocaron el ingreso del auto de seguridad. Sin embargo, el uruguayo respondió con autoridad en el relanzamiento y nunca puso en riesgo el liderazgo.

💣 Accidentada largada de la Final del #TurismoCarretera en Rosario. 📌 Mauricio Lambiris mantuvo la punta seguido por Matías Rossi y Otto Fritzler. 🔸 Por detrás, Facundo Ardusso hizo un trompo y perjudicó a Germán Todino. https://t.co/KvTOe2FN2A — SoloTC (@solotcOK) October 25, 2026

Por detrás, Mariano Werner protagonizó una de las grandes remontadas de la jornada. El entrerriano, que había largado desde el 16º puesto, avanzó hasta el tercer escalón del podio tras superar a Julián Santero en una maniobra que le permitió recuperar terreno en la pelea por el campeonato.

Santero, con BMW, finalizó cuarto y fue uno de los grandes beneficiados de la fecha. El mendocino pasó a encabezar la clasificación de la Copa de Oro al considerar el sistema de los tres ingresos de último minuto, favorecido también por los resultados de sus principales rivales.

👀 ¡Choque y despiste entre compañeros de equipo! 📌 Castellano y Dianda, que comparten el box del Galarza Racing durante el fin de semana, se engancharon y despistaron. 🤔 ¿Quién tiene la culpa? https://t.co/6Rwvyf8LVm — SoloTC (@solotcOK) October 25, 2026

Facundo Chapur, que había llegado a Rosario como líder del certamen, apenas pudo avanzar hasta el 17º lugar después de partir desde la 37ª posición. En tanto, Otto Fritzler, otro de los protagonistas del fin de semana, debió abandonar por un problema mecánico en su Mercedes-Benz.

Los diez primeros puestos se completaron con Marcos Landa (Chevrolet Camaro), Diego Azar (Mercedes-Benz), Hernán Palazzo (Toyota), Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) y Elio Craparo (Ford Mustang).

El Turismo Carretera continuará su calendario el 14 y 15 de noviembre en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la penúltima fecha de una Copa de Oro que mantiene abierta la lucha por el título.