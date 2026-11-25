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Por el principio de "insignificancia", archivan la causa contra un hombre acusado de consumir y no pagar en la FISA
La Fiscalía consideró que la escasa entidad económica de los productos involucrados no justificaba continuar con la investigación penal.
Ezequiel Pascucci, de 28 años, quien fue detenido el lunes en la FISA acusado de estafa y tentativa de estafa, quedó en libertad luego de que la UFIJ N° 15 dispusiera el archivo de las actuaciones.
El joven se presentó este miércoles en La Brújula 24 para dar a conocer la resolución judicial y realizar su descargo.
Respecto del primer episodio, vinculado con una compra de productos para automóviles por $70.000, la Fiscalía sostuvo que Pascucci “desistió voluntariamente de la acción, tornando improcedente impulsar o mantener abierta la investigación a su respecto”.
En cuanto al segundo hecho, cuyo presunto damnificado fue el dueño de un Food Truck, la Fiscalía fundamentó su decisión en la escasa relevancia económica de los productos involucrados.
“Se estima que la persecución de la acción penal aparece desproporcionada frente al nivel de afectación verificado, no advirtiéndose un interés relevante que justifique la continuación del trámite”, señala la resolución.
Por estos motivos, el Ministerio Público dispuso el archivo de las actuaciones y ordenó la libertad de Pascucci el martes.
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