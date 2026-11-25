El intendente Federico Susbielles brindó este miércoles un discurso de fuerte contenido político durante el acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof en el Puerto de Bahía Blanca, donde se anunció la obra de dragado de profundización del canal de navegación.

El jefe comunal cuestionó la ausencia del Gobierno nacional, reivindicó el acompañamiento de la Provincia durante las dos catástrofes climáticas que sufrió la ciudad y aseguró que Bahía atraviesa una etapa histórica en materia de obra pública.

“Hemos logrado, en el momento de más abandono, de más ausencia del Gobierno nacional, el momento de mayor obra pública en Bahía Blanca en los últimos 100 años”, afirmó.

Susbielles agradeció especialmente a Kicillof y a los integrantes de su gabinete por el respaldo que recibió la ciudad en los momentos más difíciles. “La verdad que es lindo y es bueno poder encontrarnos en momentos también de buenas noticias, de avance y de desarrollo. Gracias, Axel, y gracias a tus ministros por todo lo que han hecho por Bahía”, señaló.

La reconstrucción de la ciudad y el respaldo de la Provincia

Durante su discurso, el intendente realizó un repaso histórico de Bahía Blanca, a poco más de un año del bicentenario de su fundación, y recordó la importancia que supo tener la ciudad en materia de conectividad e infraestructura. “La ciudad supo tener esplendor, mucho esplendor”, manifestó, tras mencionar los oleoductos, poliductos, gasoductos y ramales ferroviarios que posicionaron a Bahía como un punto estratégico del país.

“Hubo 100 años de abandono y de pérdida de centralidad de esta ciudad”, sostuvo.

En ese contexto, recordó la decisión que tomó Kicillof en 2021 de avanzar con un importante programa de inversiones para resolver los problemas de abastecimiento de agua potable, pese a los cuestionamientos que, según contó, recibió de otros dirigentes bonaerenses. “Usted, gobernador, lleva más de 100 millones de euros invertidos en agua potable”, destacó.

El jefe comunal también recordó las consecuencias de las dos catástrofes climáticas y ponderó el acompañamiento económico de la administración provincial para atender la emergencia y avanzar con la reconstrucción. “Es importante a veces recordar lo que pasaba en esta ciudad”, expresó Susbielles, visiblemente movilizado por aquel escenario.

“Cuando algunos nos abandonaron, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires estuvo plenamente presente”, remarcó.

Además, destacó las intervenciones que se realizan para reducir el riesgo de nuevas inundaciones. “Estamos empezando a ejecutar la obra hidráulica más importante de la Argentina”, afirmó en referencia a los trabajos en el Canal Maldonado.

“También hay obras viales y hay muchas obras de reconstrucción que nosotros podemos exhibir en Bahía Blanca gracias al aporte de la provincia de Buenos Aires”, agregó.

Susbielles también destacó la participación del sector privado y recordó la conformación de un fondo especial de $30.000 millones, con aportes de las empresas radicadas en el complejo portuario, para financiar obras hidráulicas.

La pérdida del proyecto de YPF y una crítica al Gobierno nacional

En otro tramo de su discurso, el intendente recordó la pérdida del proyecto de YPF y cuestionó las circunstancias en las que se tomó aquella decisión. “A nosotros nos tocó hace poco más de un año, por decisiones que poco tuvieron que ver con lo técnico, perder un gran proyecto”, manifestó.

Sin embargo, destacó la capacidad de para sobreponerse a ese escenario y continuar trabajando en la llegada de nuevas inversiones industriales. “La verdad que a mí me da muchísima satisfacción que el Puerto, el Municipio y la provincia de Buenos Aires hayan tenido la flexibilidad, la inteligencia, la visión de largo plazo y el trabajo bien combinado con las empresas”, señaló.

En ese sentido, apuntó directamente contra la administración de Javier Milei. “Un año y medio después, el Gobierno nacional, para mostrar obras del RIGI, tiene que venir a la ciudad a ver lo que es trabajar con seguridad, con visión de largo plazo y la generosidad de la comunidad”, disparó.

“Es el mejor momento que el Puerto de Bahía Blanca tiene”

Susbielles también realizó un balance de la evolución del complejo portuario durante la gestión de Kicillof y destacó el funcionamiento del directorio del Consorcio. “La historia no empieza y no termina con uno. Pero también es importante reconocer distintos momentos”, señaló.

“Para mí es un momento clave y es el mejor momento que el Puerto de Bahía tiene”, aseguró.

El intendente recordó que, con el inicio de la gestión de Kicillof, se realizó un estudio integral de la infraestructura que derivó en la elaboración de un plan quinquenal de inversiones por 100 millones de dólares.

También hizo especial hincapié en la necesidad de que el crecimiento económico y productivo tenga un correlato en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. “El Puerto tiene que crecer junto a la comunidad. Los modelos de puertos creciendo, de empresas ricas y comunidades pobres no son sustentables en ningún lugar del mundo”, advirtió.

Asimismo, felicitó a los integrantes del directorio del Consorcio por la elaboración del pliego que permitirá garantizar el dragado los próximos 15 años y avanzar con la profundización del canal de navegación.

El jefe comunal consideró que la iniciativa permitirá generar previsibilidad, reducir costos y posicionar a los puertos de Bahía Blanca y Coronel Rosales como “más competitivos que nunca”. “Ese es el gran activo que Bahía Blanca tiene: su puerto, sus empresas, sus universidades, su ciencia, su apuesta a la tecnología”, expresó.

El guiño de Susbielles a una eventual candidatura presidencial de Kicillof

Sobre el cierre de su discurso, Susbielles realizó una enfática reivindicación de la figura del gobernador y de su compromiso con Bahía, con un mensaje que dejó entrever su respaldo a una eventual candidatura presidencial de Kicillof en 2027.

“Hoy, en este momento, le quiero pedir a Dios que lo bendiga, que lo deje seguir caminando como lo hace, de una manera recta y mirando al vecino a los ojos, y fundamentalmente que le abra el camino a nuevas responsabilidades”, expresó el intendente.

Sin mencionar explícitamente una postulación presidencial, el jefe comunal ponderó la gestión del mandatario bonaerense y el conocimiento que tiene de las necesidades de la ciudad. “Nadie cumplió con Bahía en los últimos 100 años como este señor que está acá y nadie conoce más nuestra realidad para seguir haciendo lo que falta por la ciudad de Bahía Blanca”, aseguró.

Finalmente, Susbielles reivindicó la capacidad de la comunidad para sobreponerse a las adversidades y continuar trabajando por su desarrollo. “Bahía no se cayó, no se doblegó”, concluyó.