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Comercial-Olimpo: todos los detalles de la final por el ascenso en la Liga del Sur
El portuario y el aurinegro se enfrentarán este sábado, desde las 17, en la cancha de Liniers.
Comercial y Olimpo disputarán este sábado 28 de noviembre la final anual de la Primera División B de la Liga del Sur, en un encuentro que definirá el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol local.
El partido comenzará a las 17 en el estadio Doctor Alejandro Pérez de Liniers, que fue elegido como escenario neutral para la definición entre los campeones de la temporada.
Comercial llega a esta instancia después de adjudicarse el torneo Apertura, mientras que Olimpo consiguió el Clausura y se ganó el derecho de disputar el encuentro decisivo.
La final se jugará a partido único, con 90 minutos reglamentarios. En caso de igualdad, el ascenso se definirá mediante tiros desde el punto penal, sin tiempo suplementario.
El ganador se consagrará campeón de la temporada y jugará en la Primera División A durante 2027. Por su parte, el perdedor tendrá una segunda oportunidad de ascender, ya que deberá enfrentar a Sporting en una serie de Promoción.
Cómo será el ingreso de los hinchas
La organización confirmó que ambas parcialidades podrán asistir al estadio, aunque tendrán accesos y sectores diferenciados.
Los simpatizantes de Comercial ingresarán por calle 12 de Octubre y ocuparán el sector comprendido hasta el lateral de calle San Juan.
En tanto, los hinchas de Olimpo accederán por avenida Alem y se ubicarán en la tribuna de calle Trelew.
La popular ubicada detrás del arco sobre avenida Alem permanecerá vacía y funcionará como pulmón de seguridad para separar a ambas parcialidades.
Además, se confirmó que 70 efectivos policiales estarán destinados al operativo de seguridad.
El único detalle pendiente es determinar qué equipo figurará como local en la planilla oficial, cuestión que se resolverá mediante un sorteo este jueves.
De esta manera, Comercial y Olimpo se preparan para disputar uno de los encuentros más importantes del año en la Liga del Sur, con el título de la Primera B y un ascenso directo en juego.
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