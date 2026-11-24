Diego Cochas no continuará como director técnico de Villa Mitre, según confirmó este martes la institución a través de sus redes sociales.

“De común acuerdo y al finalizar su contrato, Diego Cochas no continuará al frente del plantel”, informó el club en un breve comunicado.

“Gracias por el compromiso y el trabajo realizado. Los mejores deseos para lo que se viene”, agregó.

El último partido de Cochas al frente de Villa Mitre fue el pasado 31 de octubre, cuando el conjunto bahiense cayó por 3 a 0 ante Douglas Haig en Pergamino y quedó eliminado en la tercera etapa de la Reválida.

El tricolor había ganado 1 a 0 en el encuentro de ida, disputado en El Fortín, pero no pudo sostener la ventaja y perdió la serie por un global de 3 a 1, quedándose sin posibilidades de pelear por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

De esta manera, a poco más de tres semanas de haber cerrado su participación en el certamen, Villa Mitre oficializó la salida del entrenador y deberá definir quién estará al frente del equipo para afrontar la temporada 2027.

Por el momento, la dirigencia no brindó detalles respecto del sucesor de Cochas.