Cipolletti consiguió un valioso empate sin goles frente a Sarmiento de La Banda, en Santiago del Estero, por el partido de ida de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A.

El resultado dejó al conjunto rionegrino en una posición favorable de cara a la revancha, que se disputará el próximo domingo 29 de noviembre en el estadio La Visera de Cemento.

Cipolletti cuenta con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la competencia, por lo que una nueva igualdad le alcanzará para avanzar a la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El encuentro disputado en el estadio Ciudad de La Banda fue parejo y tuvo pocas situaciones claras durante el primer tiempo.

La visita estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Brandon Obregón que se estrelló en el travesaño, mientras que Nicolás Peralta no pudo aprovechar el rebote.

Con el correr de los minutos, Sarmiento comenzó a adelantarse en el campo de juego, aunque encontró dificultades para superar la defensa del equipo dirigido por Fabián Enríquez.

En el complemento, Cipolletti volvió a generar peligro con una definición de Peralta que exigió al arquero Juan Mendonca.

Por su parte, el conjunto santiagueño tuvo una oportunidad importante a los 14 minutos, cuando Enzo Gutiérrez no consiguió conectar un centro dentro del área chica.

Sarmiento terminó presionando en busca de la victoria, pero no pudo quebrar el cero y ahora estará obligado a ganar en Río Negro para conseguir la clasificación.

El encuentro fue dirigido por Gustavo Benítes.

Olimpo también definirá como local

El resultado de esta semifinal es seguido de cerca por Olimpo, que este domingo consiguió un agónico empate por 2 a 2 frente a Douglas Haig en Pergamino.

El aurinegro logró recuperarse en dos oportunidades gracias a los goles de Braian Guille, el segundo de ellos en tiempo de descuento.

El equipo bahiense también cuenta con ventaja deportiva y definirá su serie en el Roberto Carminatti, donde le alcanzará con una igualdad para avanzar a la final.

De esta manera, las dos semifinales de la Reválida comenzarán sus encuentros de vuelta sin diferencias en el marcador global.

Mientras Cipolletti intentará aprovechar su localía ante Sarmiento de La Banda, Olimpo buscará hacerse fuerte en Bahía Blanca frente a Douglas Haig.

Los ganadores de ambas series se enfrentarán en la definición por el segundo ascenso a la Primera Nacional.