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Boca y Platense con hora y sede confirmadas para la final de la Copa Argentina
El xeneize y el calamar se enfrentarán el próximo miércoles 2 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En los próximos días comenzará la venta de entradas.
El xeneize y el calamar se enfrentarán el próximo miércoles 2 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En los próximos días comenzará la venta de entradas.
La organización de la Copa Argentina confirmó que la final entre Boca y Platense se disputará el miércoles 2 de diciembre, desde las 20, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Luego de que se evaluaran distintas sedes, entre ellas Rosario, Córdoba, Mendoza y La Plata, finalmente se optó por el escenario santiagueño, que cuenta con capacidad para 42.000 espectadores.
Según informó TyC Sports, Boca dispondrá de aproximadamente 30.000 entradas, mientras que Platense tendrá unas 10.000 localidades. Los detalles de la venta se conocerán en los próximos días.
Pese a las especulaciones sobre una posible modificación de la fecha debido al calendario del xeneize, ninguno de los 2 clubes presentó objeciones y se mantuvo la programación original.
Ambos equipos tienen antecedentes de consagraciones en ese escenario. Boca conquistó allí la Copa Argentina 2020/21, tras superar por penales a Talleres, y la Supercopa Argentina 2023, con una goleada por 3-0 ante Patronato.
Por su parte, Platense consiguió en Santiago del Estero el primer título de su historia, al vencer por 1-0 a Huracán en la final del torneo Apertura 2025.
El encuentro también tendrá un condimento especial por la presencia de Martín Palermo, actual entrenador del calamar y máximo goleador de la historia de Boca.
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