Deportes
Villa Mitre recibe a Gimnasia y busca mantener su invicto como local en la Liga Argentina
El tricolor enfrentará al conjunto platense desde las 21 en el José Martínez, donde ganó sus dos presentaciones.
Villa Mitre volverá a jugar este miércoles ante su gente después de 20 días, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol.
El encuentro comenzará a las 21 en el estadio José Martínez y será dirigido por Pablo Estévez y Juan Antonio Domínguez.
El tricolor buscará mantener su invicto como local, condición en la que superó a Pico por 55 a 52 y a Deportivo Norte por 90 a 55.
El equipo bahiense llega después de una gira por Mar del Plata, donde venció a Unión por 99 a 95 y sufrió su única derrota de la temporada frente a Quilmes, por 79 a 72.
Por su parte, Gimnasia disputó nueve encuentros, con un balance de seis victorias y tres derrotas.
Tras este compromiso, Villa Mitre afrontará tres partidos consecutivos como visitante: el sábado 28 ante Centenario de Venado Tuerto, el lunes 30 frente a Provincial de Rosario y el martes 1 de diciembre contra Deportivo Norte de Armstrong.
El regreso al José Martínez será el 12 de diciembre ante Ciclista. Luego cerrará el año como local frente a Regatas de San Nicolás, el 17, y Central Entrerriano, el 19.
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