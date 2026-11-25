Villa Mitre volverá a jugar este miércoles ante su gente después de 20 días, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol.

El encuentro comenzará a las 21 en el estadio José Martínez y será dirigido por Pablo Estévez y Juan Antonio Domínguez.

El tricolor buscará mantener su invicto como local, condición en la que superó a Pico por 55 a 52 y a Deportivo Norte por 90 a 55.

El equipo bahiense llega después de una gira por Mar del Plata, donde venció a Unión por 99 a 95 y sufrió su única derrota de la temporada frente a Quilmes, por 79 a 72.

Por su parte, Gimnasia disputó nueve encuentros, con un balance de seis victorias y tres derrotas.

Tras este compromiso, Villa Mitre afrontará tres partidos consecutivos como visitante: el sábado 28 ante Centenario de Venado Tuerto, el lunes 30 frente a Provincial de Rosario y el martes 1 de diciembre contra Deportivo Norte de Armstrong.

El regreso al José Martínez será el 12 de diciembre ante Ciclista. Luego cerrará el año como local frente a Regatas de San Nicolás, el 17, y Central Entrerriano, el 19.