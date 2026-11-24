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La Copa América volverá a jugarse en Estados Unidos en 2028 con un nuevo formato
Al igual que en 2024, edición que tuvo a Argentina como campeona, el máximo torneo sudamericano de selecciones se disputará otra vez en tierras norteamericanas con la posible inclusión de representantes de Concacaf.
Lo que era un secreto a voces terminó por confirmarse en la última reunión de la Conmebol. Solamente resta el anuncio oficial del presidente Alejandro Domínguez, pero es un hecho que la Copa América volverá a jugarse en Estados Unidos en 2028 y con un nuevo formato.
Como ocurrió en 2016 y 2024, ediciones que tuvo a Argentina como subcampeona y campeona respectivamente, el máximo certamen sudamericano de selecciones se celebrará en tierras norteamericanas entre junio y julio de 2028.
Las razones son, sobre todo, económicas, comerciales y de infraestructura: desde el Mundial que albergó hace pocos meses, el país cuenta con varios estadios completamente renovados en distintas ciudades.
En las próximas semanas se conocería el nuevo esquema de competencia, que incluiría a representantes de Concacaf con el objetivo de lograr una Copa América más extensa y competitiva. A lo largo de la historia, ocho selecciones de esa confederación participaron de estas citas: México (finalista en 1993 y 2001), Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Haití y Canadá.
Para la Selección Argentina, Estados Unidos y la Copa América le sientan bien. En 2024 le tocó viajar hasta allí para defender el título conseguido en Brasil 2021, y lo hizo con éxito: venció 1-0 a Colombia en el tiempo extra, con gol de Lautaro Martínez y con Lionel Messi lesionado, mirando desde el banco de suplentes.
En cuanto a la Copa del Mundo, en cambio, la Albiceleste se llevó un recuerdo agridulce de su último paso por Estados Unidos. Tras un camino infartante hacia la final en defensa del título, con victorias agónicas ante Egipto en octavos de final e Inglaterra en semifinales, cayó 1-0 en tiempo extra frente a España en el partido por el título.
Fuente: TyC
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