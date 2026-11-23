El Municipio de Bahía Blanca anunció que desde el martes 24 de noviembre comenzará a funcionar el estacionamiento medido y pago en las playas de estacionamiento del Aeropuerto Comandante Espora y de la Terminal de Ómnibus San Francisco de Asís.

"La medida tiene por objetivo ordenar la circulación vehicular, mejorar la disponibilidad de espacios y brindar un servicio más eficiente y organizado a quienes utilizan estas instalaciones", señalaron en un comunicado.

La mayor novedad la representa el ordenamiento del servicio en el aeropuerto, que destacaron como "respuesta a una problemática de larga data ya que era utilizado de manera irregular por particulares y empresas como cochera permanente, con vehículos que ocupaban los espacios durante las 24 horas".

Por el aeropuerto bahiense han circulado más de 200 mil personas entre enero y octubre, según cifras oficiales, un incremento de casi 5% en comparación con el año pasado.

El Municipio definió las tarifas que se cobrarán y que en el caso de la terminal aérea responden a un esquema diferenciado, que contempla tanto las estadías breves como las permanencias prolongadas y que quedó de la siguiente forma:

1 hora $5.000

1 día $30.000

3 días $90.000

7 días $210.000

14 días $420.000

1 mes $900.000

Para permanencias de hasta seis horas se aplicará la tarifa horaria. A partir de ese período, el cobro se realizará por día, considerando períodos de 24 horas y computando toda fracción adicional como un día completo.

En tanto las tarifas de la Terminal de Ómnibus quedaron de la siguiente forma:

1 hora $480

2 horas$660

3 horas o más $1.002

Cómo funcionará el sistema de estacionamiento medido y pago

En el Aeropuerto, los usuarios podrán gestionar y abonar su estadía a través de la aplicación SEM Mobile, disponible para Android y iOS. En la playa habrá cartelería informativa con códigos QR para facilitar la descarga de la aplicación y el acceso al sistema.

Quienes necesiten pagar sin utilizar la aplicación podrán hacerlo en el kiosco “Check Store”, dentro del aeropuerto.

En tanto, en la Terminal de Ómnibus no hará falta utilizar una aplicación específica. Se podrá abonar en el sistema de barreras con billetera virtual o tarjeta de débito, o bien en efectivo en el kiosco que funciona en el interior del edificio, presentando el ticket correspondiente.

En ambos establecimientos, los primeros 15 minutos serán sin cargo para facilitar el ascenso y descenso de pasajeros. Superado ese tiempo, se aplicará la tarifa correspondiente, también para taxis, remises y vehículos de transporte de pasajeros mediante plataformas.

Obras en los playones

El Municipio también informó que esta semana se iniciaron tareas de mejoramiento y puesta en valor de la playa de estacionamiento del Aeropuerto Comandante Espora. Los trabajos incluyen bacheo, limpieza general y mantenimiento del predio para mejorar las condiciones de circulación y acondicionar este espacio de uso público.

La intervención continuará con la renovación del alumbrado; trabajos de conservación, bacheo y señalización vial en el estacionamiento y sus calles de acceso, y el reacondicionamiento de la playa, con reparación de calzadas y delimitación de plazas y accesos.

En tanto, en lo que respecta a la terminal San Francisco de Asís, las mejoras incluyeron la puesta en valor del sistema de barreras de ingreso, y colocación de toldos en las estructuras existentes para el resguardo de los vehículos.