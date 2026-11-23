Vecinos de varios sectores de Bahía Blanca reportan que desde aproximadamente las 15 horas se produjo un corte del servicio eléctrico.

Entre las zonas afectadas están el centro y macrocentro, el barrio La Falda, Universitario, también en Vieytes al 1000 y aledaños, Villa Floresta, San Agustín y Autódromo.

En comunicación con La Brújula 24, EDES explicó que el apagón es producto de una "desconexión imprevista y ajena" a esa empresa. "Los equipos técnicos de EDES se encuentran en comunicación permanente con la empresa transportista para recibir información sobre la resolución de la falla en cuestión", agregaron.

Aunque la reparación del desperfecto depende de la compañía transportadora, EDES informó que su centro operativo está "realizando distintas maniobras en sus redes de distribución con el fin de restablecer paulatinamente el servicio en gran parte del sector afectado".