Huracán de Ingeniero White recibió una dura sanción de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y deberá disputar sus próximos 10 partidos consecutivos sin la presencia de sus hinchas, independientemente de que juegue como local o visitante.

La medida se tomó a raíz de los incidentes ocurridos el sábado pasado durante el encuentro ante Libertad, correspondiente a las semifinales del Torneo Oficial de la Liga del Sur.

Los episodios de violencia se produjeron mientras se disputaba la definición por penales, cuando desde las inmediaciones de la ruta arrojaron bombas de humo azules y blancas que provocaron la reacción de los simpatizantes locales.

La situación derivó en enfrentamientos con efectivos policiales y con dirigentes que acompañaban al plantel de Libertad. También se registraron daños en varios vehículos estacionados en las inmediaciones del estadio.

La sanción tendrá consecuencias directas en las definiciones que afrontará el conjunto whitense. La final del Clausura, ante Bella Vista o Libertad, deberá disputarse a puertas cerradas en el Bruno Lentini. Además, si Huracán llega a disputar una final anual, sus simpatizantes tampoco podrán asistir.

También afecta al Regional

El castigo también afectará al Globo en el Torneo Regional Federal Amateur, donde este domingo recibirá a Racing de Olavarría por el partido de ida de la final de la Región Pampeana Sur.

El encuentro comenzará a las 20 en el Bruno Lentini y se jugará sin público, en cumplimiento de la sanción impuesta por Aprevide.

El árbitro será Lucas Esteban Rodríguez, de Río Tercero, acompañado por Lautaro Jorge Macchiavello y Agustín Villafañe Soria como asistentes. Joaquín Paredes será el cuarto árbitro. Todos pertenecen a la misma localidad cordobesa.

De esta manera, Huracán afrontará una instancia decisiva en su búsqueda del ascenso, pero sin el acompañamiento de sus hinchas en las tribunas.