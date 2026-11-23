El pronóstico del tiempo para este martes en Bahía Blanca anticipa una jornada ventosa, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 22 grados, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 14 grados y vientos del sudoeste de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Por la mañana, las condiciones se mantendrán ventosas, con una temperatura de 18 grados y vientos del sudoeste de entre 32 y 41 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

En horas de la tarde se espera que la temperatura alcance los 22 grados, con vientos del sector sur de entre 32 y 41 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar nuevamente a los 59 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá a 16 grados. Además, se prevé una disminución en la intensidad del viento, que soplará del sudeste a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Según el SMN, no se esperan precipitaciones durante ninguna de las franjas horarias del martes.

En cuanto a la región, Monte Hermoso tendrá una mínima de 14 grados y una máxima de 22, con condiciones ventosas durante la mañana y la tarde y ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora. Por su parte, Sierra de la Ventana registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 21, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada, viento por la mañana, algo de nubosidad por la tarde y cielo despejado por la noche. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.