El jefe de Gabinete de Bahía Blanca, Luis Calderaro, explicó que el nuevo sistema de estacionamiento medido y pago en el Aeropuerto Comandante Espora y la Terminal de Ómnibus San Francisco de Asís comenzará a funcionar este martes 24 de noviembre, con el objetivo de ordenar el tránsito y evitar el uso permanente de las playas como cocheras particulares.

En diálogo con el programa Bahía Hoy de La Brújula 24, el funcionario defendió la medida y aseguró que “no tiene un fin recaudatorio, sino fundamentalmente de ordenar”.

Calderaro señaló que la decisión fue adoptada después de distintos intentos de licitación y que finalmente el Municipio resolvió hacerse cargo de la administración del estacionamiento.

“Muchas veces, especialmente en el aeropuerto, la primera imagen que tenía era de descontrol de la playa de estacionamiento”, reconoció.

En ese sentido, sostuvo que el espacio había perdido su función original porque numerosos particulares y empresas lo utilizaban para dejar vehículos durante períodos prolongados.

“Se había desnaturalizado su uso, muchos la usaban como cochera”, afirmó, y recordó que anteriormente se intimó a empresas para retirar camionetas que ocupaban buena parte del estacionamiento.

Cuánto costará estacionar en el aeropuerto

En el Aeropuerto Comandante Espora se aplicará un esquema de tarifas diferenciado, tomando como referencia otros aeropuertos del país.

Los valores establecidos son:

1 hora: $5.000.

$5.000. 1 día: $30.000.

$30.000. 3 días: $90.000.

$90.000. 7 días: $210.000.

$210.000. 14 días: $420.000.

$420.000. 1 mes: $900.000.

Hasta las seis horas se cobrará la tarifa horaria. A partir de ese período se aplicará el valor diario, con períodos de 24 horas y fracciones adicionales consideradas como un día completo.

Calderaro confirmó que los usuarios podrán pagar mediante la aplicación SEM Mobile o directamente en el kiosco Check Store que funciona dentro de la terminal aérea.

Además, adelantó que en una segunda etapa está prevista la automatización del sistema.

La terminal de ómnibus tendrá tarifas más bajas

En la Terminal San Francisco de Asís, los valores serán de $480 por una hora, $660 por dos horas y $1.002 por tres horas o más.

A diferencia del aeropuerto, allí funcionará el sistema de barreras, que permitirá controlar el ingreso y la salida de los vehículos.

El jefe de Gabinete explicó que los conductores recibirán un ticket al ingresar y que el cobro se realizará cuando superen el período de tolerancia.

En ambos establecimientos habrá 15 minutos gratuitos, pensados especialmente para quienes concurran a dejar o buscar pasajeros o realizar trámites breves.

Ante la consulta de un oyente sobre el retiro de encomiendas, Calderaro remarcó que ese tiempo debería ser suficiente para realizar la gestión sin pagar estacionamiento.

Qué pasará con los autos que utilizan el aeropuerto como cochera

Uno de los puntos más importantes de la entrevista estuvo relacionado con los vehículos que permanecen estacionados durante varios días sin estar vinculados con la actividad aeroportuaria.

Calderaro aseguró que el Municipio realizó controles durante el fin de semana y comenzó a notificar a los propietarios.

“No usen como cocheras el aeropuerto porque no está para ese fin”, advirtió.

También confirmó que los vehículos que permanezcan en el predio sin cumplir con el nuevo sistema podrán ser retirados una vez vencido el plazo de notificación.

“Una vez que concluyan los cinco días de notificación, si el auto sigue ahí y no está con estacionamiento medido, lo vamos a retirar”, sostuvo.

El funcionario explicó que la medida también responde a la necesidad de mantener operativa la terminal aérea durante las 24 horas, teniendo en cuenta que Bahía Blanca funciona como aeropuerto alternativo para aeronaves que deban aterrizar por situaciones de emergencia.

Repararon más de 100 baches y reforzarán la seguridad

Calderaro detalló que la implementación del cobro está acompañada por distintas tareas de mantenimiento.

En el aeropuerto, aseguró que ya fueron reparados más de 100 baches, aunque reconoció que todavía quedan sectores por intervenir.

Además, se trabaja en la iluminación, la colocación de cartelería y la señalización de los espacios.

En cuanto a la seguridad de los vehículos, explicó que se buscará coordinar tareas con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Centro de Monitoreo municipal.

Respecto de la terminal de ómnibus, mencionó mejoras en las estructuras de protección de los vehículos, el sistema de barreras, la red contra incendios y las dársenas.

Finalmente, insistió en que el propósito central es mejorar el funcionamiento de dos lugares que representan una de las primeras imágenes de la ciudad para quienes llegan desde otros destinos.

“Queremos que cada uno que va a vivir una experiencia en la terminal o en el aeropuerto lo pueda desarrollar de manera cómoda, segura y que sea agradable”, concluyó.