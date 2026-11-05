Huracán jugará este domingo por el Regional y Olimpo el próximo jueves por el Federal A

El Consejo Federal de la AFA confirmó los árbitros para los próximos compromisos del Torneo Federal A y el Regional Federal Amateur, con especial atención en las presentaciones de Olimpo y Huracán, los dos representantes bahienses que continúan en competencia.

El aurinegro visitará a Kimberley de Mar del Plata el jueves 12 de noviembre, desde las 15.30, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Reválida, instancia en la que buscará seguir avanzando hacia el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El partido será dirigido por Marcos Ignacio Liuzzi, de Ayacucho, acompañado por Guillermo Yacante y Martín Daniel Nardelli, ambos de Luján. Alejandro Scionti, de Casilda, será el cuarto árbitro.

La serie se definirá el martes 17 en el estadio Roberto Carminatti, con horario todavía a confirmar. Olimpo tendrá ventaja deportiva, por lo que accederá a semifinales en caso de igualdad en puntos y diferencia de goles.

La tercera etapa de la Reválida comenzará este sábado 7, cuando Douglas Haig reciba a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, desde las 16, con arbitraje de Juan Ignacio Nebbietti, de Río Colorado.

El domingo 8 se disputarán otros dos encuentros: Juventud Antoniana de Salta enfrentará a Cipolletti, a las 17, con Lucas Nicolás Cavallero, de Totoras, mientras que Sarmiento de La Banda recibirá a Alvarado de Mar del Plata, desde las 18, con Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, de Catamarca.

Por su parte, Huracán de Ingeniero White visitará a Ferro de General Pico el domingo 8 de noviembre, a las 20, por la undécima fecha del Torneo Regional Federal Amateur, correspondiente a la Región Pampeana Sur.

El encuentro tendrá como juez principal a Richard Guillermo Moyano, de Villa María, con Federico Nieto y Agustín Magnano como asistentes. Jonathan Rodríguez Leiria completará la cuaterna arbitral, también procedente de la localidad cordobesa.

La programación del Regional incluirá además el enfrentamiento entre Racing de Olavarría y Deportivo Norte de Mar del Plata, previsto para este viernes 6, desde las 21.

Ese compromiso será dirigido por Enzo Damián Gutiérrez, de Salto, acompañado por Leonel Matías Suárez, Alejandro Tawel Barrientos y Neri Nicolás De los Santos.