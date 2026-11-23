La victoria de Huracán de Ingeniero White por 3 a 1 ante Racing de Olavarría, por el partido de ida de la final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur, quedó marcada por una polémica decisión arbitral que generó repercusión en las redes sociales.

El episodio ocurrió a los 28 minutos del primer tiempo, cuando el conjunto visitante ganaba 1 a 0 y el árbitro Lucas Esteban Rodríguez sancionó un penal a favor del Globo por un presunto agarrón dentro del área.

La decisión provocó fuertes reclamos de los futbolistas de Racing, que cuestionaron la existencia de una infracción suficiente para cobrar la pena máxima.

La jugada se produjo durante una disputa entre Iván Agudiak y Sebastián Álvarez. Ambos jugadores forcejearon dentro del área, pero el árbitro interpretó que el defensor del conjunto de Olavarría había cometido una infracción.

Leonel Navarro se encargó de ejecutar el penal y convirtió el empate 1 a 1, con un remate cruzado que le permitió a Huracán recuperarse rápidamente de la desventaja.

La jugada generó distintas interpretaciones. Mientras que el árbitro consideró sancionable la sujeción, desde Olavarría cuestionaron el fallo por entender que se trató de un forcejeo habitual entre dos futbolistas.

El penal fue uno de los momentos más discutidos de un encuentro que también tuvo otra decisión controvertida sobre el final.

En lo estrictamente deportivo, Racing se había puesto en ventaja durante el primer tiempo con un gol de Uriel Mormando, después de una buena acción ofensiva del conjunto visitante.

Tras la igualdad de Navarro, el partido se mantuvo equilibrado durante buena parte del complemento.

Sin embargo, a los 34 minutos del segundo tiempo apareció Brian Scalco para establecer el 2 a 1, con un potente remate de zurda que dio vuelta el marcador.

A los 43 minutos, Racing sufrió la expulsión de Sebastián Álvarez, luego de una infracción que el árbitro interpretó como una situación de último recurso.

Poco después, Agustín Seisdedos convirtió un tiro libre para sellar el 3 a 1 definitivo, que dejó al conjunto de Ingeniero White con una diferencia de dos goles de cara a la revancha.

El encuentro se disputó a puertas cerradas en el estadio Bruno Lentini, como consecuencia de la sanción impuesta por Aprevide a Huracán, que deberá jugar diez partidos consecutivos sin el acompañamiento de sus hinchas.

La serie se resolverá el próximo fin de semana en el estadio José Buglione Martinese de Olavarría, donde Racing buscará revertir la diferencia y el Globo intentará asegurar su clasificación a la siguiente instancia en la lucha por el ascenso al Federal A.