El equipo Ferro de General Pico negó este miércoles las acusaciones de violencia tras el partido que disputó en Bahía Blanca contra Huracán y que terminó con ocho detenidos, una policía lesionada y destrozos en los vestuarios.

En un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, la Comisión Directiva del club negó "rotundamente las graves acusaciones" contra esa institución y calificaron las versiones difundidas como "falsedades".

"Negamos de manera categórica que nuestros jugadores hayan agredido físicamente a la terna arbitral o al personal policial. Las versiones que pretenden instalar esta falsedad no se condicen con el material fílmico que circula por todos los medios. Se busca responsabilizar injustamente a nuestros deportistas para justificar un accionar policial deficiente y generar un negocio extra para próximos partidos", dijeron.

El pasado domingo la histórica victoria de Huracán por 5 a 1 ante Ferro de General Pico, que le permitió remontar una desventaja de tres goles y clasificarse a la final del Torneo Regional Federal Amateur frente a Racing de Olavarría, terminó empañada por graves incidentes en el estadio Bruno Lentini. Los disturbios dejaron ocho detenidos, una policía herida y destrozos en los vestuarios.

La Policía detuvo a siete futbolistas y un integrante del cuerpo técnico de Ferro, acusados de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daños. Ya el club pampeano había cuestionado públicamente el arbitraje, al reclamar por un penal, una expulsión y dos presuntas posiciones adelantadas en goles de Huracán.

En su comunicado de este miércoles, Ferro denunció "que las fuerzas policiales no brindaron las garantías mínimas de seguridad para nuestra delegación. Esta situación de desprotección se mantuvo desde el arribo al estadio y continuó incluso en la puerta de la dependencia policial. Debido a la absoluta falta de resguardo post partido, el club debió contratar de urgencia un hotel para que nuestros jugadores y cuerpo técnico pudieran higienizarse de manera segura".

Exigieron además "que se identifique al efectivo policial encapuchado —perteneciente al grupo motorizado— que agredió a un jugador de Ferro y que, en el mismo movimiento, le aplicó un codazo a una oficial de su propia fuerza".

"Resulta llamativo el accionar policial cuando, apenas el día anterior, se registraron graves incidentes en ese mismo estadio. En dicha jornada, la hinchada local destrozó más de una docena de automóviles y agredió a mujeres y niños familiares de directivos del Club Libertad tras un encuentro de la liga local y, misteriosamente, no hubo ningún detenido. Tampoco Aprevide clausuró el estadio", agregaron, en alusión a incidentes ocurridos el sábado.

El conjunto apuntó también contra la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide): "Su responsable zonal, Walter Bertotto, salió a recorrer los medios anticipando prácticamente cuál sería la sanción a pocas horas de los hechos, sin siquiera haberles tomado declaración a los protagonistas".

Las críticas se extendieron a los árbitros y señalaron que "Lautaro Paletta es ampliamente conocido por sus fallos polémicos, y sus asistentes, Mauro Echarren y Mauro Cejas, estuvieron a la altura para lograr su cometido".

Se quejan además, de "graves inconsistencias en el informe presentado por el árbitro. En primer lugar, la presentación está incompleta debido a que subió tres veces la misma hoja. Por otro lado, expresa que el partido finalizó y que luego expulsó a cuatro jugadores, cuando en las imágenes se observa claramente que nunca pitó el final y se retiró corriendo hacia los vestuarios".

Según la directiva del club Ferro, en la cobertura de los medios bahienses que se replicó luego a escala regional y nacional, "se habla irresponsablemente de una 'batalla campal' cuando no existió nada de eso; únicamente hubo corridas".

"Lamentablemente, no es la primera vez que se observa un despojo de estas características en una cancha de fútbol. Este mismo año fuimos víctimas en Pergamino, y en años anteriores llegamos a sufrir que un entrenador nuestro fuera baleado en pleno partido sin que pasara absolutamente nada. Ningún detenido ni sanción ejemplificadora. Nada. Por ello, manifestamos nuestra total disconformidad con un sistema en el que los clubes, jugadores y cuerpos técnicos somos rehenes de un manejo turbio y que prácticamente ya no tiene credibilidad alguna", concluyeron.