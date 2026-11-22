Huracán de Ingeniero White afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a Racing de Olavarría por la ida de la final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur.

El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Bruno Lentini y tendrá una particularidad: se disputará a puertas cerradas como consecuencia de la sanción impuesta por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).

El organismo provincial resolvió que Huracán deberá disputar sus próximos 10 partidos consecutivos sin la presencia de sus simpatizantes, tanto de local como de visitante.

La medida fue adoptada después de los incidentes registrados el sábado pasado durante la semifinal del torneo Clausura de la Liga del Sur frente a Libertad.

En aquella oportunidad, mientras se desarrollaba la definición por penales, desde las inmediaciones de la ruta fueron arrojadas bombas de humo azules y blancas que provocaron la reacción de los hinchas locales.

La situación derivó en enfrentamientos con efectivos policiales y dirigentes del conjunto de Villa Rosas, además de daños en varios vehículos estacionados en las inmediaciones del estadio.

Una final clave en la búsqueda del ascenso

En lo deportivo, el equipo dirigido por Mauro Brunelli buscará aprovechar su localía para conseguir un resultado favorable que le permita afrontar la revancha en Olavarría con mayores posibilidades de avanzar.

Huracán llega a esta instancia después de protagonizar una histórica remontada ante Ferro de General Pico, al que derrotó por 5 a 1 en el Bruno Lentini para revertir una desventaja de tres goles y conseguir su clasificación.

Sin embargo, aquella victoria también terminó empañada por graves incidentes protagonizados por integrantes del conjunto pampeano, que agredieron a la terna arbitral y provocaron destrozos en los vestuarios.

Para el encuentro de esta noche fue designado como árbitro principal Lucas Esteban Rodríguez, de Río Tercero.

Estará acompañado por Lautaro Jorge Macchiavello y Agustín Villafañe Soria como asistentes, mientras que Joaquín Paredes será el cuarto árbitro. Todos pertenecen a la misma localidad cordobesa.

La sanción también afecta a la Liga del Sur

El castigo de Aprevide no se limita al Torneo Regional Federal Amateur y tendrá consecuencias directas sobre las definiciones que Huracán debe afrontar en el ámbito local.

El conjunto whitense ya tiene asegurado un lugar en la final del Clausura de la Primera División A de la Liga del Sur, donde deberá enfrentar al ganador del encuentro que disputarán esta tarde Bella Vista y Libertad.

Ese compromiso también se jugará sin público en el Bruno Lentini.

Además, en caso de que Huracán deba disputar una final anual para definir al campeón de la temporada, sus simpatizantes tampoco podrán asistir.