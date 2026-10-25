Boca venció sobre la hora a Independiente y se aseguró un lugar en los playoffs

Boca consiguió este domingo una victoria agónica frente a Independiente en Avellaneda. Por la 14ª fecha del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso 1-0 gracias a un gol de Facundo "Jagger" Herrera sobre el final y sumó tres puntos fundamentales para consolidarse entre los principales protagonistas de la Zona A.

El clásico tuvo un desarrollo intenso, con situaciones de peligro para ambos equipos y un desenlace que parecía encaminado hacia el empate. Sin embargo, a los 43 minutos del segundo tiempo apareció Herrera, quien conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa y venció la resistencia del arquero Santiago Mele. Fue el primer gol del juvenil en la Primera División y terminó siendo decisivo para el conjunto de la Ribera.

¡¡AGÓNICA PALOMITA DE JAGGER HERRERA, PARA MARCAR SU PRIMER GOL EN PRIMERA Y EL 1-0 DE BOCA ANTE INDEPENDIENTE EN AVELLANEDA!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/nwWRvVoYn1 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026



Con este resultado, Boca alcanzó los 27 puntos y se ubicó como único escolta de Instituto de Córdoba, además de mantenerse en lo más alto de la tabla anual. El equipo del Vasco Arruabarrena atraviesa un buen momento y dio otro paso importante para asegurar su clasificación a los playoffs.

Para Independiente, en cambio, la derrota significó un duro golpe en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia. El conjunto conducido por Jadson Viera quedó con 19 unidades, ubicado momentáneamente en el octavo puesto de la Zona A, el último que otorga un lugar en los cruces eliminatorios. Ahora deberá buscar la recuperación cuando visite a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

El triunfo también representa un importante envión anímico para Boca, que afrontará semanas decisivas. En la próxima fecha recibirá a River en La Bombonera, en una nueva edición del Superclásico, mientras mantiene la mirada puesta en la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, programada para el 21 de noviembre. El Xeneize sigue en carrera en varios frentes y llega a la recta final de la temporada con la ilusión de sumar títulos.

Con información de Minuto Uno