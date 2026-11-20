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Punta Alta: entró a una vivienda y terminó baleado
La policía investiga el suceso y ya realizó un allanamiento.
Un hombre de 24 años resultó herido de bala en Punta Alta este viernes en un hecho que está bajo investigación y por el cual se produjo un allanamiento con resultados positivos.
La víctima fue identificada como Gerardo Minelli, quien ingresó al Hospital Municipal Eva Perón con una herida de arma de fuego en la zona del tórax. De acuerdo con la versión de testigos y el seguimiento de las cámaras de seguridad, el hombre fue trasladado al nosocomio por un particular que lo encontró en inmediaciones de la calle Jujuy al 600.
La investigación policial indica que, mediante la recolección de testimonios y el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad particulares, se logró establecer que el herido, momentos antes, habría ingresado a un domicilio en la calle Sanz Peña al 600, donde permaneció escasos minutos y fue sorprendido por el morador de la vivienda, quien habría efectuado dos disparos de arma de fuego.
Con esta información, se solicitó una orden de allanamiento para el domicilio donde ocurrieron los hechos y allí, personal del GTO y de la Estación de Policía Comunal de Punta Alta encontró una vaina servida de calibre .22 sobre el piso del patio trasero de la vivienda.
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