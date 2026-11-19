La región
Punta Alta: secuestran casi 400 gramos de cocaína y detienen a tres familiares
El operativo se realizó en una vivienda de 25 de Mayo al 3500. La Policía también incautó marihuana, dinero en efectivo, celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.
Tres integrantes de una misma familia fueron detenidos esta madrugada en un allanamiento por comercialización de drogas realizado en una vivienda de Punta Alta, donde la Policía secuestró casi 400 gramos de cocaína.
El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca y se desarrolló en un inmueble ubicado en 25 de Mayo al 3500, en el marco de una investigación por narcomenudeo.
Durante la requisa, los efectivos encontraron un trozo compacto de cocaína de 372 gramos y otras 29 dosis fraccionadas de la misma sustancia, con un peso total de 22 gramos. Además, incautaron tres dosis de marihuana, una balanza de precisión, elementos de corte, recortes de nylon y seis teléfonos celulares.
También incautaron $767.920 y 13 dólares en efectivo, cuya procedencia será analizada durante la investigación.
Como resultado del operativo fueron detenidos dos hombres y una mujer, todos mayores de edad e integrantes de la misma familia. Sus identidades no fueron informadas oficialmente.
El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo de Marisa Gabriela Promé, con intervención de la UFIJ N° 19, encabezada por el fiscal Mauricio Del Cero. Los tres acusados serán indagados en las próximas horas por la Justicia, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.
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