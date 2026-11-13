La región
Fuertes tormentas dejan calles anegadas en Punta Alta
Se reporta un acumulado de 73 mm durante la tarde.
Fuertes tormentas durante la tarde de este viernes que incluyeron la caída de granizo dejaron calles anegadas en Punta Alta, una de las localidades más afectadas en la región.
Cerca de las 18 se reportaba que el acumulado de precipitaciones se ubicaba 73 mm, mientras el pronóstico apuntaba a que se mantendrían por algunas horas más.
Algunas calles y sectores de la ciudad quedaron muy complicados al tránsito vehicular. En tanto, en las zonas rurales, cercanos al camino corto de Pehuen Co, se estima que llovieron 100 mm.
Con información de El Rosaleño y Meteopunta
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