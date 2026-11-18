El cierre de las farmacias del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) se adelantó y profundizó la preocupación entre trabajadores y afiliados de Bahía y Punta Alta, donde este miércoles se hizo una nueva manifestación en rechazo a la decisión del Gobierno nacional.

La medida, que originalmente estaba prevista para el 30 de noviembre, fue anticipada para este jueves 19, según informó el medio puntaltense El Rosalenio. Sin embargo, en Bahía, la farmacia de la obra social ya cerró sus puertas.

La decisión forma parte de la reestructuración del sistema de cobertura sanitaria de las FFAA, que contempla el cierre de más de 30 farmacias en distintos puntos del país y la reducción de dependencias administrativas y centros de atención.

En Bahía Blanca, el cierre afecta a la farmacia ubicada en Sarmiento 20, mientras que también existe preocupación por el futuro de la delegación local y los trabajadores que cumplen funciones en esas instalaciones.

Protesta en Punta Alta y preocupación por los tratamientos

En este contexto, trabajadores, afiliados y representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizaron este miércoles un abrazo solidario frente a las dependencias de IOSFA en Puerto Belgrano.

La manifestación comenzó alrededor de las 10.30 y reunió a vecinos, empleados y beneficiarios de la obra social, quienes expresaron su preocupación por el cierre de las farmacias, la pérdida de puestos laborales y las dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos médicos.

Durante la concentración se desplegaron banderas y carteles con consignas en defensa de la salud pública y contra el cierre de las dependencias. Según publicó El Rosalenio, la jornada estuvo marcada por discursos y testimonios de afiliados y terminó de manera abrupta cuando un hombre sufrió una descompensación.

La situación resulta especialmente delicada en Coronel Rosales por la importante cantidad de vecinos vinculados con la Armada que dependen de la cobertura de IOSFA. De acuerdo con estimaciones difundidas por ATE, unos 40.000 afiliados de Punta Alta y alrededor de 15.000 de Bahía Blanca podrían verse afectados por la reorganización de los servicios.

Más de 80 puestos de trabajo afectados

La preocupación también alcanza al futuro laboral de quienes se desempeñan en las distintas dependencias de la obra social. Según informó ATE Punta Alta, 83 trabajadores de Coronel Rosales recibieron notificaciones de despido o quedaron alcanzados por el proceso de cierre.

De ese total, 33 corresponden a la farmacia de Puerto Belgrano, cinco a la farmacia del Hospital Naval, otros cinco al policonsultorio de calle Passo y 40 a la delegación de la obra social. canalsiete.com.ar

Los trabajadores vienen realizando distintas medidas de protesta para reclamar la continuidad de las prestaciones y la preservación de los puestos laborales. Uno de los principales cuestionamientos apunta a las consecuencias del cierre para pacientes que necesitan medicamentos de manera permanente, especialmente aquellos con enfermedades crónicas u oncológicas.

En paralelo, la reorganización plantea la posibilidad de que numerosos afiliados deban trasladarse a otras localidades para realizar trámites que anteriormente podían resolver en sus ciudades.

Convocaron a una nueva movilización

Lejos de finalizar, el conflicto tendrá un nuevo capítulo este viernes, cuando trabajadores y afiliados vuelvan a movilizarse en Punta Alta. La convocatoria está prevista para las 18, con punto de encuentro en el Arco del Centenario de la Plaza Belgrano.

La manifestación buscará insistir en el reclamo por las fuentes laborales, el funcionamiento de las dependencias y la continuidad de la cobertura sanitaria para miles de beneficiarios de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Mientras tanto, el cierre anticipado de las farmacias suma incertidumbre sobre cómo se garantizará el acceso a los medicamentos, especialmente para quienes dependen de tratamientos prolongados.