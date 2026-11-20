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Cayó en un pozo ciego, pasó varias horas atrapado y fue rescatado por bomberos
Ocurrió en una vivienda abandonada de Punta Alta. Un vecino escuchó los gritos de auxilio y alertó a los servicios de emergencia.
Un hombre conocido popularmente como “Carucha” fue rescatado este viernes por Bomberos Voluntarios de Punta Alta luego de permanecer varias horas atrapado en un pozo ciego, en el patio de una vivienda abandonada.
El episodio ocurrió en una propiedad situada en 25 de Mayo 639, donde el hombre habría caído durante las primeras horas de la mañana.
Según informó El Rosalenio, el rescate se produjo alrededor de las 10, después de que un vecino escuchara gritos de auxilio provenientes del inmueble y alertara a los servicios de emergencia.
El oficial de Bomberos Voluntarios Maximiliano Chazarreta explicó que la víctima permaneció varias horas dentro del pozo, que contenía agua y donde anteriormente habría funcionado una especie de aljibe.
El vecino que dio aviso inicialmente creyó que se trataba de un niño debido a los gritos que escuchaba desde el interior de la propiedad.
Finalmente, bomberos y efectivos policiales lograron rescatar al hombre, quien fue trasladado al Hospital Municipal Eva Perón con un cuadro de hipotermia y algunas lesiones superficiales.
La vivienda donde ocurrió el hecho es una propiedad de importantes dimensiones que permanece abandonada y sin moradores desde hace varios años.
Cayó en un pozo ciego, pasó varias horas atrapado y fue rescatado por bomberos
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