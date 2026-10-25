El papa León XIV dio un paso clave para la beatificación de una argentina

El papa León XIV dio un paso importante en el camino hacia la beatificación de una argentina. El sábado, el Vaticano anunció el reconocimiento de las virtudes heroicas de Margarita Bavosi, conocida como "Luminosa", una laica consagrada que dedicó buena parte de su vida a la actividad religiosa y falleció en Italia en 1985, cuando tenía apenas 43 años.

La decisión fue adoptada durante una audiencia que el pontífice mantuvo con el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. Allí autorizó la promulgación de seis decretos, entre ellos el correspondiente a Bavosi, quien recibió oficialmente el título de venerable. Se trata de un reconocimiento fundamental dentro del proceso que puede conducir a una persona a los altares.

Nacida en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1941, Margarita creció en una familia de inmigrantes italianos y atravesó una infancia marcada por la muerte de su madre cuando tenía diez años. Con el paso del tiempo estudió Historia y descubrió su vocación religiosa en la Obra de María, más conocida como Movimiento de los Focolares, una comunidad católica fundada por Chiara Lubich que promueve la unidad y la fraternidad.



Su compromiso la llevó a asumir nuevas responsabilidades dentro de la organización. En mayo de 1966 quedó al frente de la comunidad de Paraná, mientras que en 1970 la propia Lubich le confió una misión en España. Allí se desempeñó durante catorce años como corresponsable del movimiento y se convirtió en una de sus figuras más reconocidas. Su personalidad optimista y cercana le valió el apodo de "Luminosa", con el que todavía es recordada.

Sin embargo, su vida dio un giro en junio de 1981, cuando comenzaron a manifestarse los primeros síntomas de una fibrosis pulmonar atípica. La enfermedad avanzó durante los años siguientes y finalmente provocó su muerte el 7 de marzo de 1985, en la localidad italiana de Albano Laziale. Quienes compartieron su camino destacan que mantuvo su compromiso espiritual incluso durante los momentos más difíciles.

¿Qué significa que haya sido declarada venerable? La Iglesia católica establece distintas etapas antes de reconocer oficialmente la santidad de una persona. La primera consiste en comprobar que llevó una vida caracterizada por virtudes cristianas ejercidas de manera extraordinaria. Para avanzar hacia la beatificación, en un caso como el de Bavosi, deberá acreditarse un milagro atribuido a su intercesión. Posteriormente, para la canonización, normalmente se requiere un segundo milagro.

La noticia llega, además, en un momento especial para la Iglesia argentina. León XIV tiene previsto arribar al país el próximo 8 de noviembre, en el marco de su gira sudamericana, y permanecerá hasta el 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Con información de Clarín