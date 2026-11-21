Deportes
Independiente y Barracas se metieron en los cuartos del Clausura
Otros dos ingresaron a la siguiente etapa del torneo.
Independiente derrotó 2-1 a Argentinos Juniors en La Paternal, por los octavos de final del Torneo Clausura, y se clasificó a los cuartos, donde enfrentará a Vélez en Liniers. Con un doblete de Maximiliano Meza, el Rojo se quedó con un partido que tuvo emociones hasta el final y consiguió avanzar a la siguiente instancia.
Meza abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo, pero el Bicho reaccionó rápidamente en el complemento y encontró la igualdad a través de Diego Porcel, en el primer minuto. Cuando parecía que el encuentro podía cambiar de rumbo, el mediocampista de Independiente volvió a aparecer y, desde el punto penal, convirtió el tanto que terminó definiendo la clasificación.
Por su parte, Barracas Central dio el golpe, venció por 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela gracias al gol de Norberto Briasco de cabeza y se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
Fuente: TyC Sports
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