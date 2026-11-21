Los octavos de final del Torneo Clausura continuarán este sábado con Defensa y Justicia-Barracas Central desde las 15 y Argentinos Juniors-Independiente a las 17, horarios que permitieron “liberar” la noche para la final de Copa Sudamericana de Boca.

Defensa y Barracas se presenta como uno de los cruces en apariencia más parejos de la instancia, ya que el Halcón finalizó 4° con 28 puntos en su zona y el Guapo fue 5° con 26 en la suya. En materia de momentos, el visitante llega un tanto mejor con un invicto de 6 partidos y 4 triunfos en ese lapso. Los de Florencio Varela sumaron solo 4 de los últimos 12 puntos en juego. Televisa ESPN Premium.

El duelo en La Paternal, en tanto, pinta como uno de contrastes. Argentinos es uno de los equipos del año (3° en la anual), ya se clasificó a la próxima Libertadores y fue segundo en su zona con 31 unidades. De la mano de Nico Diez, el Estadio Diego Armando Maradona se convirtió en un reducto imposible para los visitantes, al menos hasta la última fecha, cuando Huracán le quitó un invicto de 30 partidos.

Por el contrario, el año de Independiente fue otra vez decepcionante. Sin participaciones internacionales, con cambio de entrenadores, ventas de último momento y 13° en la anual, lo que lo obliga a rezar para que se liberen varios cupos y meterse en la Sudamericana. O en todo caso, dar la gran sorpresa y conquistar el Clausura. En su zona fue 7° con 23 unidades, a solo dos del último eliminado y en la última fecha (2-1 a Riestra) rompió con una racha de cinco sin ganar.

De todos modos, Argentinos atraviesa un momento delicado ya que el plantel no cobra desde hace varios meses por la crisis económica del club. Habrá que ver cómo repercute esta situación en la cancha. El partido entre Bichos y Rojos lo televisará TNT Sports.

Fuente: Página 12