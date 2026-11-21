Deportes
Siguen los playoffs en el Clausura: Argentinos recibe a Independiente
El Bicho tuvo un gran año pero llega sacudido por la situación económica del club. El Rojo, de muy floja temporada, buscará aprovecharse.
Los octavos de final del Torneo Clausura continuarán este sábado con Defensa y Justicia-Barracas Central desde las 15 y Argentinos Juniors-Independiente a las 17, horarios que permitieron “liberar” la noche para la final de Copa Sudamericana de Boca.
Defensa y Barracas se presenta como uno de los cruces en apariencia más parejos de la instancia, ya que el Halcón finalizó 4° con 28 puntos en su zona y el Guapo fue 5° con 26 en la suya. En materia de momentos, el visitante llega un tanto mejor con un invicto de 6 partidos y 4 triunfos en ese lapso. Los de Florencio Varela sumaron solo 4 de los últimos 12 puntos en juego. Televisa ESPN Premium.
El duelo en La Paternal, en tanto, pinta como uno de contrastes. Argentinos es uno de los equipos del año (3° en la anual), ya se clasificó a la próxima Libertadores y fue segundo en su zona con 31 unidades. De la mano de Nico Diez, el Estadio Diego Armando Maradona se convirtió en un reducto imposible para los visitantes, al menos hasta la última fecha, cuando Huracán le quitó un invicto de 30 partidos.
Por el contrario, el año de Independiente fue otra vez decepcionante. Sin participaciones internacionales, con cambio de entrenadores, ventas de último momento y 13° en la anual, lo que lo obliga a rezar para que se liberen varios cupos y meterse en la Sudamericana. O en todo caso, dar la gran sorpresa y conquistar el Clausura. En su zona fue 7° con 23 unidades, a solo dos del último eliminado y en la última fecha (2-1 a Riestra) rompió con una racha de cinco sin ganar.
De todos modos, Argentinos atraviesa un momento delicado ya que el plantel no cobra desde hace varios meses por la crisis económica del club. Habrá que ver cómo repercute esta situación en la cancha. El partido entre Bichos y Rojos lo televisará TNT Sports.
Fuente: Página 12
Siguen los playoffs en el Clausura: Argentinos recibe a Independiente
Olimpo y Tiro Federal juegan una final clave por el Clausura
Boca va por toda la gloria en la final de la Copa Sudamericana
Colapinto se metió entre los diez mejores en Las Vegas y largará noveno por una penalización
San Lorenzo barrió a Altense y ascendió a la Liga de Oro
Más Leídas
-
Noticias B21 horas ago
El abogado de supermercadistas chinos locales afirmó que fueron víctimas de una emboscada
-
Noticias B23 horas ago
Investigan un nuevo ataque contra un comerciante chino
-
Noticias B24 horas ago
Patagones: usaba a su nieta para vender droga y terminó detenida
-
Noticias B24 horas ago
Lo descubrieron robando cables en un depósito de la Cooperativa y terminó preso
-
Noticias B14 horas ago
El Gobierno aprobó el RIGI de YPF para exportar gas licuado por más de US$ 50.000 millones
-
Noticias B22 horas ago
La FISA 2026 abre sus puertas con 250 expositores: "La gente se va a sorprender"
-
Noticias B16 horas ago
Evalúan presentar una denuncia federal por la contaminación del ex Centro de Compras
-
La región15 horas ago
Cayó en un pozo ciego, pasó varias horas atrapado y fue rescatado por bomberos