Polémica en puerta por los horarios de los playoffs del Clausura

El fútbol argentino entró en su etapa de definiciones, con la disputa de los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Una serie de partidos que determinarán quién sigue en carrera y quién se despide de la chance de levantar el trofeo al mejor elenco del semestre. Con ese objetivo en mente, la polémica crece.

La Asociación del Fútbol Argentino intenta por estas horas dejar confirmados los días y horarios de cada uno de los encuentros de la instancia eliminatoria del certamen de Primera División. Es cierto que la fecha FIFA da una ventana de tiempo de algunas jornadas extra para trabajar en ese aspecto, pero las solicitudes de los clubes complican las cosas.

River y Boca buscan ajustar el día para los octavos de la Liga Profesional



El primer caso que AFA debe tener en cuenta es la situación de Boca Juniors. La final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para el sábado 21 de noviembre, obligará al ente rector a atrasar el cotejo con Independiente Rivadavia. De esta manera, hay muchas posibilidades que el partido se realice el miércoles 25.

El otro grande a nivel nacional, River Plate, también pidió jugar en un día no muy habitual. Lejos de actuar un domingo, la directiva quiere adelantar su juego con Lanús para el viernes 20 de noviembre, así tiene más tiempo para preparar un hipotético choque de cuartos de final. Sin embargo, la determinación de la casa madre del fútbol argentino es que ese día se disputen Argentinos Juniors ante Independiente, y Vélez contra Belgrano. De ser así, el pedido del Millonario no podría concretarse.

Por último, Instituto de Córdoba también consultó por su encuentro. Teniendo en cuenta que el sábado 21 hay un evento musical en su estadio, la Gloria pidió hacer de local ante Huracán de Parque Patricios en el estadio Mario Alberto Kempes.

De esta forma, la Asociación del Fútbol Argentina trabaja en delinear el día y la hora para cada uno de los enfrentamientos de octavos de final del Torneo Clausura tratando de cumplir los pedidos y requisitos específicos de algunos clubes.

Así se jugarán los octavos de final del Torneo Clausura:

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Independiente (7°A)

Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)

Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)

Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

Fuente: Los Andes