Deportes
Racing, San Lorenzo e Independiente juegan este viernes por el Clausura
La fecha 16 del campeonato argentino continúa con seis partidos.
La Liga Profesional continúa este viernes con seis encuentros correspondientes a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. La jornada comenzará a las 15 y se extenderá hasta la noche, con partidos que pueden modificar las posiciones de cara a la definición de la fase regular.
Entre los principales encuentros se destacan las presentaciones de Racing, San Lorenzo e Independiente, mientras que Vélez visitará a Unión de Santa Fe.
Racing visita a Barracas Central en el primer partido del día
La actividad comenzará a las 15, cuando Barracas Central reciba a Racing Club.
El encuentro será transmitido por ESPN Premium.
La Academia buscará sumar puntos en su última presentación de la fase regular, mientras que Barracas intentará aprovechar su condición de local.
San Lorenzo, Independiente y Vélez juegan a las 19.15
El segundo turno de la jornada tendrá tres partidos en simultáneo.
San Lorenzo recibirá a Platense desde las 19.15, con transmisión de ESPN Premium.
A la misma hora, Independiente enfrentará a Deportivo Riestra en Avellaneda. El partido podrá verse por TNT Sports Premium.
También desde las 19.15, Unión de Santa Fe será local ante Vélez Sarsfield, con transmisión de ESPN.
Los tres encuentros forman parte de la definición de la fase regular del Clausura, en la que los equipos buscan mejorar sus posiciones antes de los playoffs.
Banfield y Tigre cierran la jornada
Los últimos dos partidos comenzarán a las 22.
Banfield recibirá a Atlético Tucumán, con transmisión de TNT Sports Premium.
En simultáneo, Tigre será local frente a Sarmiento de Junín.
Liga Profesional: todos los partidos de hoy, viernes 6 de noviembre
|Hora
|Partido
|TV
|15.00
|Barracas Central vs. Racing
|ESPN Premium
|19.15
|San Lorenzo vs. Platense
|ESPN Premium
|19.15
|Unión vs. Vélez
|ESPN
|19.15
|Independiente vs. Deportivo Riestra
|TNT Sports Premium
|22.00
|Banfield vs. Atlético Tucumán
|TNT Sports Premium
|22.00
|Tigre vs. Sarmiento
|ESPN Premium
Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Fuente: Diario Neuquino
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