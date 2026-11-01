Con gol de Di Lollo, Boca derrotó a River y se quedó con el Superclásico

Boca se quedó con una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino al derrotar 1-0 a River en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena aprovechó la superioridad numérica y se llevó tres puntos importantes gracias a un cabezazo de Lautaro Di Lollo.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Millonario, que se quedó con diez jugadores apenas a los 9 minutos. Lucas Martínez Quarta vio la tarjeta roja directa después de derribar a Miguel Merentiel cuando el delantero se encaminaba hacia el arco, en una acción sin pelota que condicionó el desarrollo del partido.

Con un hombre más, Boca tomó la iniciativa y encontró la ventaja a los 27 minutos del primer tiempo. Sebastián Villa envió un preciso centro al área y Di Lollo le ganó la posición a Rivero para conectar un cabezazo que terminó en el fondo de la red y desató el festejo de los hinchas locales.

¡DE CABEZA, DI LOLLO PUSO EL 1-0 PARA BOCA! El defensor del Xeneize ganó de arriba y metió un gran cabezazo para el festejo en la Bombonera ante River. #LPFxTNTSports #SuperclásicoxTNTSports https://t.co/kPQQ2AcRma — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026



River intentó acomodarse pese a la inferioridad numérica, pero las dificultades se profundizaron durante el complemento. Gonzalo Montiel también fue expulsado tras cometer una dura infracción sobre Lautaro Blanco, dejando al conjunto visitante con apenas nueve futbolistas.



A partir de allí, el Xeneize manejó el desarrollo del encuentro y sostuvo la diferencia ante un rival que tuvo pocas posibilidades de reaccionar. El equipo del Vasco hizo valer el gol conseguido en la primera mitad y terminó celebrando ante su gente.

Con este resultado, Boca sumó una victoria de peso en su pelea por los primeros puestos del campeonato y la Tabla Anual. Para River, en cambio, la derrota significó otro golpe en una temporada complicada, marcada por las dificultades para encontrar regularidad.