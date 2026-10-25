Bullrich volvió a marcar diferencias con Milei y cuestionó sus ataques a la prensa: "Cruzó un límite"

Patricia Bullrich volvió a tomar distancia de Javier Milei y esta vez lo hizo por sus declaraciones contra el periodismo. La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta consideró que el Presidente "cruzó un límite" al referirse a periodistas que cuestionaron su actuación en la causa $LIBRA y sostuvo que las diferencias deben resolverse con argumentos, sin recurrir a expresiones violentas.

"Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan", afirmó Bullrich durante una entrevista con LN+. La legisladora reconoció que quienes ejercen el poder están permanentemente expuestos al escrutinio público y advirtió sobre la necesidad de moderar el lenguaje. "Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera", señaló.

La controversia se originó durante la cena de la Fundación Faro, donde Milei lanzó duras críticas contra periodistas a los que acusó de haber difundido información falsa sobre la investigación de la criptomoneda $LIBRA. En ese contexto, el mandatario sostuvo que debían "quemarse en la hoguera", una expresión que provocó el rechazo de entidades periodísticas y dirigentes políticos. Entre las organizaciones que cuestionaron sus dichos estuvieron la Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

Bullrich defendió el derecho del Presidente a responder a las publicaciones que considere injustas, pero estableció una diferencia entre cuestionar una información y atacar a quienes la difunden. "Creo que la libertad de expresión protege a la prensa cuando critica al poder y también protege al Presidente cuando responde", explicó. Sin embargo, insistió en que las respuestas deben sostenerse en argumentos y respetar determinados límites.

Las diferencias no quedaron limitadas a la relación del Gobierno con los medios. La senadora también planteó reparos sobre la marcha de la economía y reclamó medidas que permitan trasladar los resultados macroeconómicos a la vida cotidiana. "Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares", sostuvo, al tiempo que consideró necesario aplicar correctivos para que la recuperación se refleje en los ingresos y el bienestar de las familias.

Las declaraciones llegaron apenas un día después de que Bullrich difundiera en sus redes sociales una fotografía en la que aparecía abrazada a Milei durante la cena de la Fundación Faro. El propio Presidente compartió la publicación, en un gesto de cercanía después de varios episodios que habían alimentado las versiones sobre tensiones dentro del oficialismo. La legisladora también había publicado imágenes junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

El posicionamiento de Bullrich adquiere especial relevancia de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En los últimos días, la senadora dejó abierta la posibilidad de competir por la Casa Rosada y aseguró que se considera preparada para asumir esa responsabilidad, aunque aclaró que deberá esperar su momento.

Con información de TN