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Triunfó Independiente y clasificó, mientras que San Lorenzo quedó eliminado
El Rojo venció a Deportivo Riestra y se metió en octavos de final. San Lorenzo se despidió con una derrota frente a Platense.
Independiente le ganó este viernes a Deportivo Riestra en el Estadio Libertadores de América por 2 a 1 y se aseguró un lugar en los octavos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional. Gracias a los goles de Mateo Pérez Curci y Felipe Tempone, el Rojo sumó tres puntos, quedó décimo tercero en la tabla anual.
El Rojo se adelantó con el gol de Mateo Pérez Curci a los 10 minutos de un opaco primer tiempo, en el que aprovechó la única ocasión clara de riesgo. Ya en el complemento, se conformó con la ventaja desde el inicio: el entrenador Jadson Viera armó una línea de cinco defensores y lo pagó muy caro con la igualdad de Alexander Díaz a los 85 minutos. Sin embargo, Felipe Tempone apareció por sorpresa en el área del Malevo tras el saque de mitad de cancha para definir por encima de Nacho Arce y sellar el 2-1 en Avellaneda ante el anteúltimo de la zona.
A pesar del triunfo, Independiente quedó en el 13° escalón de la Tabla Anual y se despidió de la lucha por ingresar a las copas internacionales por esa vía. El único camino que le queda es ser campeón del Clausura para clasificar a la Copa Libertadores 2027.
Derrota y depedida
San Lorenzo perdió por 2 a 0 como local ante Platense y quedó sin oportunidades para clasificar a los playoffs del Torneo Clausura en el cierre de la decimosexta fecha del campeonato.
Con los goles de Víctor Cuesta a los 22 minutos del primer tiempo y Nicolás Retamar a los siete del complemenmto, Platense consiguió un gran triunfo pero no le alcanzó para meterse entre los ocho mejores por el triunfo de Unión de Santa Fe ante Vélez.
La escuadra de Rubén Darío Insúa soñaba con clasificar al Reducido, instancia para la que necesitaba ganar, pero estuvo lejos de conseguirlo en un estadio Pedro Bidegain donde el clima ya se percibía complicado desde la previa.
Los de Vicente López abrieron la cuenta a los 22 minutos del primer tiempo. La jugada se originó cuando Danilo Arboleda despejó un córner, Agustín Lagos devolvió la pelota al área, Juan Gauto envió el centro y Víctor Cuesta no falló de cabeza para poner el 1 a 0 parcial.
Pese a la desventaja, San Lorenzo coqueteó con el empate antes del descanso a través de un zurdazo a colocar de Facundo Gulli que se estrelló contra el palo derecho del arco defendido por la visita.
Sin embargo, el panorama se puso más espeso en el complemento. Juan Gauto desequilibró con una gran maniobra individual ante Guzmán Corujo, dibujó su segunda asistencia de la tarde y Nicolás Retamar apareció por el área chica para empujar el balón y estampar el 2 a 0 definitivo.
El Ciclón recibió un golpe tras otro durante el desarrollo del encuentro. Además de sufrir la derrota en condición de local, el equipo local lamentó la lesión de Facundo Farías y terminó de redondear una auténtica pesadilla deportiva con la expulsión de Guzmán Corujo.
De esta manera, Platense se impuso con autoridad a domicilio, cerró su participación con la certeza de llegar sumamente afilado al duelo decisivo por la Copa Argentina y dejó a un golpeado San Lorenzo masticando bronca tras una campaña muy irregular que llegó a su fin.
Fuente: El Litoral
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