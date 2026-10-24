Milei respondió a Lula por sus críticas en el debate presidencial: "Ladrón y mentiroso"

El presidente Javier Milei volvió a cruzar a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva por sus dichos durante el último debate presidencial en Brasil y lo calificó de “ladrón y mentiroso”.

LULA LADRÓN Y MENTIROSO Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO! — Javier Milei (@JMilei) October 24, 2026

El actual mandatario tomó como referencia la situación económica argentina para cuestionar el modelo que propone su rival Flávio Bolsonaro. “En la Argentina, la pobreza llegó al 40%, hay gente que come carne de burro y vos decís que querés un modelo igual al de Milei”, sostuvo Lula da Silva

Frente a ello, Milei cuestionó la estrategia de comunicación del presidente de Brasil y apuntó contra su equipo de campaña.

“Ladrón y mentiroso. Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso”, posteó en la red social X.

El comentario que hizo Lula respecto a la carne de burro, se remonta a una polémica que se instaló en abril pasado, cuando un carnicero de Chubut lanzó al mercado un corte de ese animal como alternativa a la vacuna. La iniciativa se llevó adelante en la zona de Trelew, donde el kilo se ofreció a $7500.

Milei advirtió por un posible fraude electoral en Brasil

Esta semana, Milei advirtió por un posible fraude electoral de Lula da Silva en el balotaje con Flávio Bolsonaro:“Espero que el último truco no incluya robarse la elección”.

El mandatario además tildó de misógino a su par de Brasil por sus polémicas declaraciones sobre las mujeres. El líder del Partido de los Trabajadores se enfrentará el domingo al candidato de la ultraderecha, Flávio Bolsonaro, en la definición de las presidenciales.

El Presidente citó en su cuenta de X las escandalosas declaraciones del mandatario de Brasil, que dijo, en defensa del recorte de la semana laboral a cinco días, que “la mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa”.

Fuente: TN