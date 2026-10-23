Argentina en el debate de candidatos en Brasil: Lula cuestionó la gestión económica de Milei



El presidente de Brasil, Lula Da Silva, cuestionó en el transcurso del debate a Javier Milei, preguntándole a Flavio Bolsonaro si había tomado la motosierra de Milei, y remarcando que Milei sumió a Argentina en la pobreza y que en Argentina se come carne de burro.

Bolsonaro le respondió que "en Argentina la izquierda gobernó durante 20 años y la destruyó", y que le había dejado a Milei un país al borde de la hiperinflación.

En otro tramo del debate, Bolsonaro hizo alusión a Cristina Kirchner, cuando en una respuesta a Lula sobre la situación actual de Brasil y los planes del actual mandatario para el futuro, le preguntó si pensaba hacer lo mismo que hizo Cristina Kirchner en Argentina, que dejó al país repleto de pobres.

En el comienzo, el senador y candidato a la presidencia por el Partido Liberal (PL), criticó duramente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva por las obras de infraestructura demoradas o paralizadas durante su gestión. Brasil volvió a ser un cementerio de obras”, dijo.

Bolsonaro preguntó en otro pasaje: "Por qué endeudaste tanto a los brasileros?", "El brasileño va a pagar el IVA más grande del mundo en la era Lula", "Se invade el bolsillo del contribuyente con la carga tributaria", "Es imposible producir en Brasil con intereses tan altos".

A lo que Lula respondió: "A él le pesa mejorar la vida del pueblo. Solo habla de impuestos". "Bolsonaro no sabe lo que es el hambre". "Te pregunté si habías tomado la motosierra de Milei". “En Argentina la pobreza llego a 40 por ciento en argentina y la gente come carne de burro”.

“¿Cuál sería el salario mínimo en San Pablo si no fuera por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT)?”, preguntó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva al senador Flávio Bolsonaro.

El hijo del exmandatario Jair Bolsonaro evitó responder directamente y criticó la política económica del Gobierno. “El poder adquisitivo fue destruido por el Gobierno, que gasta mucho. Lula, usted endeudó al país”, afirmó el candidato opositor.

“Hay 100.500 obras paralizadas. Brasil volvió a ser un gran cementerio de obras. Candidato, ¿cómo va a lograr entregarlas?”, le preguntó a Lula al abrir el debate entre ambos postulantes, antes de la segunda vuelta electoral de este domingo.

“La única imagen que Bolsonaro tiene del Amazonas es ver a su padre riéndose de personas que morían por falta de oxígeno durante la pandemia”, dijo el mandatario en alusión al expresidente Jair Bolsonaro.

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) también defendió las inversiones de su gestión en la región, especialmente en rutas, puertos y aeropuertos. Además, le recomendó al candidato opositor que buscara información en Google cuando desconociera algún tema y afirmó que el senador estaba perdido.

Con información de Noticias Argentinas