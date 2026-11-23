Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó este lunes 4-2 a Newell's Old Boys en el estadio Juan Carmelo Zerillo, así accedió a los cuartos de final del Torneo Clausura en un partido que necesitó tiempo suplementario para definir al ganador y que estuvo marcado por dos expulsiones en el conjunto rosarino.

El equipo platense abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo por intermedio de Ignacio Fernández, quien culminó una jugada colectiva para establecer el 1-0.

Newell's consiguió igualar a los 9 minutos del complemento mediante un penal convertido por Walter Mazzantti, luego de una infracción del arquero Harlen Castillo sobre Santiago Solari que fue revisada por el VAR.

Gimnasia volvió a ponerse en ventaja a los 27 minutos del segundo tiempo con un gol de Ignacio Miramón. Sin embargo, la visita logró nuevamente la igualdad a los 34 minutos, cuando Mazzantti convirtió su segundo penal de la tarde, esta vez por una falta de Germán Conti sobre Solari.

Con el marcador 2-2 al finalizar los 90 minutos, el encuentro se extendió al tiempo suplementario, donde Newell's sufrió dos expulsiones que modificaron el desarrollo del partido.

A los 6 minutos del primer tiempo del alargue, Jerónimo Russo recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó al conjunto rosarino con diez jugadores.

Dos minutos después, Franco Escobar marcó en contra de su propio arco tras desviar la pelota de cabeza y permitió que Gimnasia recuperara la ventaja por 3-2.

La situación se complicó todavía más para Newell's a los 13 minutos, cuando Martín Ortega también recibió su segunda amarilla por una infracción sobre Ignacio Fernández y fue expulsado.

Con dos jugadores más, Gimnasia amplió la diferencia a los 7 minutos del segundo tiempo suplementario gracias a Matías Melluso, quien definió junto a un palo para establecer el 4-2 definitivo.

El encuentro fue dirigido por Nicolás Ramírez y terminó con cuatro goles del conjunto local, dos penales convertidos por Newell's y dos expulsiones que resultaron determinantes durante el alargue.

Con información de TyC Sports