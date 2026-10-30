Destacada A
Se perdieron más de 75.000 empleos públicos durante la gestión de Milei
Los datos fueron difundidos por el INDEC.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Argentina, la cantidad de empleos públicos eliminados continúa en ascenso y ya supera los 75.000 puestos de trabajo.
En diciembre de 2023 se contabilizaron 341.465 empleos públicos, mientras que en septiembre se registraron 266.205. De esta manera, se perdieron 75.260 puestos en el sector público, en línea con la premisa de la "motosierra" que mantiene el Gobierno en relación con el sector público.
Los datos corresponden al informe sobre la Administración Pública Nacional (APN), las empresas y las sociedades que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con base en los datos del noveno mes de 2025.
#DatoINDEC La dotación de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado alcanzó 266.205 personas en septiembre de 2026 https://t.co/1598nfvLy8 https://t.co/lblHUVCYxA— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 30, 2026
Solo en septiembre se recortaron 2.199 puestos de trabajo, lo que equivale a una contracción del 0,8% mensual y del 6,1% respecto del mismo mes del año anterior (17.176 empleos menos).
- Administración centralizada: pasó de 37.955 a 37.200 empleados, un 2% menos en términos mensuales.
- Administración descentralizada: se redujo un 0,3% y pasó de 109.025 a 108.726 empleados.
- Administración desconcentrada: perdió un 0,4% mensual, al pasar de 21.123 a 21.037 empleados.
- Otros entes: pasaron de 13.226 a 12.433 empleados, lo que implicó una reducción del 6%, la más pronunciada.
En cuanto a las empresas y sociedades del Estado, se eliminaron 148 puestos de trabajo en relación con agosto (-0,3%) y 3.447 en comparación con septiembre de 2025 (-3,8%).
En el acumulado del año, se perdieron 12.559 puestos de trabajo en la APN, una contracción interanual del 4,5%.
Fuente: NA
Se perdieron más de 75.000 empleos públicos durante la gestión de Milei
El Café Miravalles reabre sus puertas a la mística del tango y la gestión cultural
Por la visita del Papa, habrá misas, vigilia y actividades especiales en Bahía
Una mujer provocó incidentes en el centro y mordió a una policía en la comisaría
Investigan la venta irregular de terrenos y allanan una escribanía y cinco inmobiliarias
Más Leídas
-
Noticias B12 horas ago
Detienen en Ingeniero White al acusado de balear al sindicalista
-
Espectáculos18 horas ago
Ginóbili y "Rada" compitieron en TV para ver quién sabía más sobre Bahía
-
Noticias B24 horas ago
Confirman que murió el argentino Agustín Randazzo en el accidente de trenes en España
-
El Tiempo11 horas ago
La primavera sigue a pleno en Bahía: tres días con una temperatura cálida
-
Noticias A10 horas ago
Grupo Dietrich inauguró en Bahía su primer concesionario exclusivo de camiones y buses Volkswagen
-
Noticias B11 horas ago
Monte Hermoso: aprueban millonaria inversión para llevar agua corriente a Sauce Grande
-
Noticias B22 horas ago
El Banco Central advierte que la inflación podría volver a subir antes de fin de año
-
Deportes9 horas ago
Boca Unidos fue eliminado del Federal A y crecen las chances de un Olimpo-Villa Mitre