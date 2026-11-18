El presidente Javier Milei volvió a cargar este miércoles contra el concepto de justicia social y sostuvo que la redistribución de la riqueza implica un trato desigual ante la ley, desalienta las inversiones y termina perjudicando a los sectores más vulnerables.

Las declaraciones fueron realizadas durante un acto en la Universidad de Belgrano, donde el mandatario recibió un doctorado Honoris Causa en Humanidades. Se trata de la institución en la que cursó sus estudios de Economía.

Durante su discurso, Milei cuestionó los mecanismos redistributivos al considerar que afectan los incentivos económicos y limitan las posibilidades de crecimiento. "La idea de la justicia social en términos redistributivos tiene un par de problemas: un trato desigual ante la ley y el robo", afirmó.

En esa línea, argumentó que esas políticas terminan penalizando tanto el ahorro como la inversión, debido a que, según su visión, las personas no pueden apropiarse plenamente de los resultados de su actividad económica. "Se les cae el crecimiento económico y la sociedad se empobrece", advirtió el jefe de Estado.

Además, sostuvo que las políticas impulsadas históricamente con el objetivo de reducir las desigualdades terminaron provocando consecuencias contrarias a las buscadas. "Si querían mejorar la situación de los más vulnerables, el remedio fue peor que la enfermedad. Un caso emblemático es Argentina", manifestó.

"Castigar la cultura del trabajo nos hunde. La idea de la justicia social nos hunde", insistió.

Las declaraciones coincidieron con un nuevo mensaje del papa León XIV sobre la importancia de construir una sociedad justa y solidaria, en un contexto en el que el pontífice viene de realizar su visita a la Argentina.

Los elogios a Caputo y la comparación con Venezuela y Cuba

En otro tramo de su intervención, Milei defendió los resultados de su programa económico y destacó especialmente el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien volvió a calificar como el mejor de la historia argentina. "Cuando llegamos estábamos a mitad de tabla e íbamos a convertirnos en Cuba, con estadio previo en Venezuela, algo que no sucedió porque tuve la dicha de sumar al mejor ministro de Economía de toda la historia argentina", aseguró.

El mandatario atribuyó a su equipo económico haber evitado un deterioro aún mayor de la situación del país y sostuvo que las medidas adoptadas permitieron modificar las perspectivas de crecimiento.

La promesa de ampliar el comercio internacional

Milei también defendió la apertura comercial y aseguró que la Argentina avanzó en su integración con el resto del mundo.

Según afirmó, el país pasó de mantener relaciones comerciales con el 10% al 30% del planeta y proyectó que ese alcance continuará ampliándose durante los próximos años. "Si seguimos así, acorde a lo que es nuestro plan, en 2031 vamos a comercializar con el 90% del planeta", anticipó.

Finalmente, el Presidente cerró su exposición con un mensaje optimista sobre las perspectivas económicas y ratificó su confianza en las políticas que lleva adelante su administración. "Estamos aplicando buena teoría y está funcionando. No tengo ninguna duda de que hemos ingresado en el siglo de oro liberal y que Argentina va a ser grande nuevamente", concluyó.