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Del lila al rojo ladrillo: los seis colores de uñas que serán tendencia este verano
La temporada llega con una combinación de tonos pasteles, colores intensos y acabados brillantes. Cuáles son las opciones que se imponen para renovar la manicura durante los meses de calor.
Con la llegada del verano 2026/2027, las tendencias en manicura comienzan a renovarse con una amplia variedad de colores que van desde los tonos más delicados hasta las opciones intensas y llamativas.
Esta temporada, seis colores se perfilan entre los favoritos para decorar las uñas, con propuestas que incluyen el lila, el amarillo suave, el celeste, el verde matcha, el rojo ladrillo y el blanco perlado.
Las alternativas permiten adaptarse a diferentes estilos, tanto para quienes prefieren una manicura sencilla y discreta como para quienes buscan diseños originales con dibujos, figuras geométricas o efectos brillantes.
Los seis colores de uñas que marcarán tendencia
Amarillo suave
El denominado butter yellow o amarillo manteca aparece como una de las alternativas para quienes buscan un cambio sin recurrir a colores demasiado intensos. Se trata de una tonalidad delicada que combina especialmente bien con uñas cortas y cuadradas.
Lila
Los tonos lilas ganan protagonismo como una alternativa a los tradicionales esmaltes rosados. Su versatilidad permite utilizarlos solos o combinarlos con blanco lechoso, pequeños dibujos florales y diseños geométricos.
Celeste
Es otro de los colores que se destacan para los meses de calor. Puede utilizarse en una manicura uniforme o incorporar detalles como líneas curvas, ondas blancas y figuras tridimensionales inspiradas en el verano.
Verde matcha
Esta tonalidad, inspirada en el color del té matcha, se presenta como una opción diferente para quienes buscan alejarse de los esmaltes clásicos. Su intensidad moderada permite combinarlo con diseños de hojas, pequeñas flores, cuadrados o manicura francesa.
Rojo ladrillo
Para quienes prefieren los colores más fuertes, el rojo ladrillo se posiciona como una alternativa al rojo tradicional. Su combinación de matices rojizos, anaranjados y terrosos permite conseguir un estilo llamativo sin necesidad de agregar dibujos o decoraciones.
Blanco perlado
El clásico esmalte blanco también se renueva para esta temporada. La principal característica de esta variante es su acabado perlado, que genera reflejos luminosos según la incidencia de la luz y aporta un efecto más sofisticado.
Diseños simples y acabados brillantes
Una de las características de las tendencias para el próximo verano es la posibilidad de adaptar cada color a diferentes tipos y largos de uñas.
Mientras algunas propuestas apuestan por los esmaltes uniformes, otras incorporan detalles florales, figuras geométricas y efectos tridimensionales.
De esta manera, los tonos suaves convivirán con colores más intensos y terminaciones luminosas, ofreciendo alternativas para todos los gustos durante la temporada de verano 2026/2027.
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