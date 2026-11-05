Milei volvió a reclamar por Malvinas y pidió al Reino Unido retomar las negociaciones

El presidente Javier Milei renovó el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana, realizada en Madrid, España. Ante los mandatarios de la región, pidió al Reino Unido retomar las negociaciones para resolver la disputa territorial por vías pacíficas.

"Para los argentinos, Malvinas es una causa sagrada", expresó el mandatario, quien recordó que la Argentina heredó de España los títulos de soberanía sobre el archipiélago. Además, agradeció el respaldo de los países iberoamericanos al reclamo nacional y a la reanudación del diálogo con Londres.

Durante su intervención, Milei también cuestionó el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper y Navitas en la Cuenca Malvinas Norte. En ese sentido, aseguró que el Gobierno inició procedimientos sancionatorios y presentó denuncias penales contra las compañías involucradas, además de recurrir a instancias internacionales para intentar frenar la explotación de hidrocarburos.

"Lo procuramos por medios pacíficos y conforme al derecho internacional", sostuvo el Presidente al ratificar el objetivo argentino de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.

Por otra parte, Milei aprovechó su discurso para defender las políticas económicas de su gestión y cuestionar al socialismo, en una jornada marcada también por su encuentro con el presidente español, Pedro Sánchez, con quien mantiene diferencias ideológicas.

La cumbre concluyó con un comunicado especial en el que los países iberoamericanos reiteraron su apoyo a la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas.